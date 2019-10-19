Что в анализе крови говорит про проблемы с суставами? Ревматологи ответят на вопросы читателей

Источник материала: Tut.by

Онлайн-конференция «Диагностика и лечение ревматических заболеваний у детей и взрослых» пройдет 22 октября с 17:30 до 19:00 на информационных порталах «Здоровые люди» (24health.by ) и TUT.BY.

Начинается пора повышенной заболеваемости и ревматических обострений. Как минимизировать сезонные ревматические атаки? Какие осложнения возможны после ангин и как их избежать? Что вызывает боль и ломоту в суставах? Какие показатели анализа крови могут говорить про проблемы с суставами? Стоит ли посетить ревматолога тем, у кого в роду кто-то страдает ревматоидным артритом?

На ваши вопросы ответят:

Ирина Дмитриевна Чижевская , главный внештатный детский кардиоревматолог Минздрава, заведующая кафедрой педиатрии БелМАПО, к.м.н.;

, главный внештатный детский кардиоревматолог Минздрава, заведующая кафедрой педиатрии БелМАПО, к.м.н.; Наталья Альбертовна Мартусевич, главный внештатный ревматолог Минздрава, доцент кафедры кардиологии и внутренних болезней БГМУ, к.м.н.

Вопросы можно присылать заранее на электронную почту info@24health.by и оставлять на форуме под этой статьей.