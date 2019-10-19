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Что в анализе крови говорит про проблемы с суставами? Ревматологи ответят на вопросы читателей
20.10.2019 18:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Онлайн-конференция «Диагностика и лечение ревматических заболеваний у детей и взрослых» пройдет 22 октября с 17:30 до 19:00 на информационных порталах «Здоровые люди»
Начинается пора повышенной заболеваемости и ревматических обострений. Как минимизировать сезонные ревматические атаки? Какие осложнения возможны после ангин и как их избежать? Что вызывает боль и ломоту в суставах? Какие показатели анализа крови могут говорить про проблемы с суставами? Стоит ли посетить ревматолога тем, у кого в роду кто-то страдает ревматоидным артритом?
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Вопросы можно присылать заранее на электронную почту info@24health.by и оставлять на форуме под этой статьей.
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Онлайн-конференция «Диагностика и лечение ревматических заболеваний у детей и взрослых» пройдет 22 октября с 17:30 до 19:00 на информационных порталах «Здоровые люди»...
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