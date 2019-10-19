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Еще один рекорд? В понедельник в Беларуси до +24, в Минске - до +19

20.10.2019 18:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 октября из-за тумана, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный.

На большей части территории республики будет повышенное атмосферное давление. Днем по северу Витебской области возможны кратковременные дожди.

Температура воздуха минимальная ночью +5…12°С, максимальная днем +14…21°С, по югу +22…24°С. 

В Минске ожидается переменная облачность, ветер юго-западный, 3–8 м/с. Температура воздуха днем составит +17…19°C.

 
Теги: Минск
 
 
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Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 октября из-за тумана, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии,...
 
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