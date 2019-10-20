Октябрь, ты точно осень? Все о погоде в Бресте на этой неделе

Источник материала: Tut.by

Новая рабочая неделя в Бресте будет теплой. Осадки ожидаются только в среду, сообщает pogoda.by .



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В понедельник и вторник утром будет облачно, на город опустится туман. Видимость будет 500−800 метров. К обеду небо прояснится. Во второй половине дня будет ясно и тепло. Воздух прогреется до +19°С, сообщает pogoda.by .

В среду будет облачно, возможен дождь. Столбик термометра поднимется до +15°С.

В четверг ожидается сплошная облачность без осадков. Температура воздуха — +14…16°С.

Конец недели будет солнечным. В пятницу во второй половине дня будет ясно и до +17°С.

Хорошей недели!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY .