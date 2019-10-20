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Все еще тепло, но дожди. Погода в Гродно на неделе
21.10.2019 07:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Октябрь продолжает радовать теплой погодой. Вот и эта неделя будет достаточно комфортной. Правда, настроение могут подпортить дожди, которые, как обещает
В понедельник днем в Гродно будет все еще теплая и солнечная погода: воздух прогреется до +17 °С. Утром и вечером — туман.
Во вторник днем до +19 °С. Переменная облачность и снова без осадков. Утром и вечером опять туманно.
В среду днем до +14 °С — сплошная облачность и дожди.
В четверг — пасмурно, дожди и до +13 °С.
В пятницу будет опять пасмурно и возможен дождь. Воздух днем прогреется до 16 градусов тепла.
Хорошей недели!
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Октябрь продолжает радовать теплой погодой. Вот и эта неделя будет достаточно комфортной. Правда, настроение могут подпортить дожди, которые, начнутся в среду.
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