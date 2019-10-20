ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Все еще тепло, но дожди. Погода в Гродно на неделе

21.10.2019 07:34 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Октябрь продолжает радовать теплой погодой. Вот и эта неделя будет достаточно комфортной. Правда, настроение могут подпортить дожди, которые, как обещает pogoda.by, начнутся в среду.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник днем в Гродно будет все еще теплая и солнечная погода: воздух прогреется до +17 °С. Утром и вечером — туман.

Во вторник днем до +19 °С. Переменная облачность и снова без осадков. Утром и вечером опять туманно.

В среду днем до +14 °С — сплошная облачность и дожди.

В четверг — пасмурно, дожди и до +13 °С.

В пятницу будет опять пасмурно и возможен дождь. Воздух днем прогреется до 16 градусов тепла.

Хорошей недели!

За точным прогнозом погоды в своем городе следите каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Октябрь продолжает радовать теплой погодой. Вот и эта неделя будет достаточно комфортной. Правда, настроение могут подпортить дожди, которые, начнутся в среду.
 
Новости дня
Новости общества
 
Октябрь, ты точно осень? Погода в Могилеве на неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика