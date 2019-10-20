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Октябрь, ты точно осень? Погода в Могилеве на неделю
21.10.2019 07:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Если вы читаете этот прогноз погоды и думаете, что все еще спите, не нужно себя щипать. На календаре действительно октябрь, а за окном сегодня — до +17°С. В Могилеве на этой неделе будет по-прежнему тепло, причем в выходные — тоже. Правда, не всегда солнечно, зато без дождей.
Сегодня, 21 октября, будет солнечно. Днем — +17°С, ночью — +12°С.
Во вторник температура воздуха начнет постепенно снижаться: +12…+15°С. Прогнозируют переменную облачность, вечером туман.
В среду, 23 октября, погода будет пасмурной. Термометр покажет +10…+14°С.
Четверг станет самым холодным днем недели: +9…+11°С. Погода останется пасмурной.
В пятницу, 25 октября, погода останется пасмурной, но температура воздуха начнет повышаться: ожидается +6…+12°С. Днем возможен порывистый ветер.
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Дождей не будет, а в самый холодный день недели будет максимум +11°С.
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