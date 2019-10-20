Октябрь, ты точно осень? Погода в Могилеве на неделю

Источник материала: Tut.by

Если вы читаете этот прогноз погоды и думаете, что все еще спите, не нужно себя щипать. На календаре действительно октябрь, а за окном сегодня — до +17°С. В Могилеве на этой неделе будет по-прежнему тепло, причем в выходные — тоже. Правда, не всегда солнечно, зато без дождей.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 21 октября, будет солнечно. Днем — +17°С, ночью — +12°С.

Во вторник температура воздуха начнет постепенно снижаться: +12…+15°С. Прогнозируют переменную облачность, вечером туман.

В среду, 23 октября, погода будет пасмурной. Термометр покажет +10…+14°С.

Четверг станет самым холодным днем недели: +9…+11°С. Погода останется пасмурной.

В пятницу, 25 октября, погода останется пасмурной, но температура воздуха начнет повышаться: ожидается +6…+12°С. Днем возможен порывистый ветер.

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