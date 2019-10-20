Избитый ребенок, деньги, которые мы не увидели, банда грабителей и почти лето - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Всю прошлую неделю главной и самой приятной темой была погода. Температурные рекорды шли один за другим, да и в этот понедельник, похоже, снова будет тепло, а где-то даже жарко (хоть купальник покупай). Если вас не радует даже хорошая погода, а что-то гнетет, можно набрать телефон доверия , там помогут. Мы же попробуем вас развлечь тестом по новостям недели и напомним, что интересного случилось в выходные.

САМОЕ ВАЖНОЕ

После пятничной поездки Александра Лукашенко в Академию управления при президенте Беларуси осталось много интересных заявлений еще и на выходные. Президент рассказал, зачем назначил старшего сына помощником (и кстати, не пожалел об этом), упомянул о характере младшего сына (а «характер похлеще, чем у его отца, лидерский», да и вообще «он главный оппозиционер в семье»), обрисовал свои переживания после разноса чиновников и какого президента выберем .

при президенте Беларуси осталось много интересных заявлений еще и на выходные. Президент рассказал, (и кстати, не пожалел об этом), упомянул о (а «характер похлеще, чем у его отца, лидерский», да и вообще «он главный оппозиционер в семье»), обрисовал свои и . 19 октября белорусскому рублю исполнилось 25 лет. А вы видели купюры, которые могли стать нашими деньгами , но так и остались в проекте? Есть купюры с портретами Купалы, Скорины и много других.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вы же слышали, что в стране появится новый IT-вуз? А как от него будет отличаться БГУИР, который сегодня готовит айтишников ? Поговорили с ректором БГУИР Вадимом Богушем о взаимодействии с ПВТ, распределении выпускников, гибкости учебных программ, обновлении штата преподавателей и претензиях студентов. Раз уж заговорили об образовании, то почитайте мнения опытных преподавателей двух вузов об уровне подготовки студентов-первокурсников . А, возможно, вообще наша успеваемость в школе зависит от того, как нас воспитывают? Родители, как правило, допускают много ошибок . Разбираем основные.

? БГУИР Вадимом Богушем о взаимодействии с ПВТ, распределении выпускников, гибкости учебных программ, обновлении штата преподавателей и претензиях студентов. Раз уж заговорили об образовании, то почитайте двух вузов . А, возможно, вообще наша успеваемость в школе зависит от того, как нас воспитывают? Родители, как правило, . Разбираем основные. В Беларуси будут включать службу в армии в страховой стаж . Правительство разработало меры по повышению статуса военнослужащих срочной военной службы. При этом по учебе в вузе и декретному отпуску , включение в страховой стаж которых обсуждалось наряду со службой в армии, власти изменения не приняли.

. Правительство разработало меры по повышению статуса военнослужащих срочной военной службы. При этом , включение в страховой стаж которых обсуждалось наряду со службой в армии, власти изменения не приняли. Жуткая история случилась в Зельвенском районе: четырехлетнюю малышку привезли без сознания в больницу. Ее избил отец . Есть и еще одна крошка в этой истории — трехлетняя сестра девочки, у нее тоже обнаружили повреждения на теле.

случилась в Зельвенском районе: четырехлетнюю малышку привезли без сознания в больницу. Ее . Есть и еще одна крошка в этой истории — трехлетняя сестра девочки, у нее тоже обнаружили повреждения на теле. Европол сообщил, что в Германии обнаружили белорусскую организованную преступную группу, которая занималась кражами товаров из грузовиков. Общий ущерб составил более 500 тысяч евро. Подробности истории , читайте в заметке.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

На таких людях держится мир. В Осиновке молодой директор сельской школы делает все, чтобы там было круче, чем в навороченных гимназиях. И там действительно отлично: ученики могут сыграть с директором в шахматы на уроке, девочки пекут блины в настоящей печи, а происходит все это на уроке белорусской литературы. Это фишка учебного заведения — интегрированные уроки. Или, например, ребята из агрокласса не просто углубленно изучают биологию, но еще и выезжают в местное хозяйство, чтобы посмотреть, как все в работе на земле устроено. Почитайте, на что нацелен креативный директор .





Это история 18-летнего Олега, который уже два года борется с раком . Из-за болезни ему ампутировали руку , но он настроен позитивно, не сдается. Парень хотел стать военным, но не сложилось. Пока он ходит в автошколу и строит планы на будущее: учеба, работа, семья — все как у всех.

. Из-за болезни ему , но он настроен позитивно, не сдается. Парень хотел стать военным, но не сложилось. Пока он ходит в автошколу и строит планы на будущее: учеба, работа, семья — все как у всех. Мы пригласили в студию гинекологов и задали им неудобные вопросы об абортах, родах, нелепых и грустных ситуациях, пациентках и о том, почему все-таки в профессии так мало мужчин. Смотрите видео .

и задали им неудобные вопросы об абортах, родах, нелепых и грустных ситуациях, пациентках и о том, почему все-таки в профессии так мало мужчин. . «Вы сможете заработать деньги и стать успешными, и добиться того, чего захотите, только при одном условии: если будете заниматься тем, что по-настоящему любите. Подумайте, что вы можете делать максимально долго. Это главный вопрос, который приблизит вас к выбору работы вашей мечты». Это все рекомендации от Ксении Собчак, которая выступила перед бизнесменами и стартаперами в Минске. Там было еще много интересного о том, зачем вести дневник, как идти к цели и не бояться, что что-то не получится.





Иллюстратор сходила на Белорусскую неделю моды и зарисовала образы модников и стиляг в технике фэшн-иллюстрации. Получилось очень красиво, стильно и необычно. Посмотрите, получите удовольствие.

О СПОРТЕ

19 октября возобновился чемпионат Беларуси по футболу . И сразу Брест вырвал победу в концовке матча со Слуцком">случилось несколько сенсаций. В Борисове БАТЭ потерял очки в матче с аутсайдером из Гомеля, сильно осложнив свое положение в чемпионской гонке. В Могилеве «Дняпро-МЧЗ» обыграло «Шахтер» со счетом 2:0! Ну, а «Димано» (Брест) обыграл «Слуцк» со счетом 3:2. Что же будет дальше?

10 лет назад случилась самая громкая отставка в минском «Динамо» — клуб уволил Глена Хэнлона. Ни одного другого иностранного тренера не любили у нас так, как Хэнлона. Глен отвечал рекордно успешными результатами со сборной и отличался тем, что очень лояльно и демократично относился к своим хоккеистам. Это в итоге и сгубило его карьеру в минском «Динамо» .

Все новости субботы, 19 октября

Все новости воскресенья, 20 октября

Кстати, не забывайте, пожалуйста, что покупать билеты с рук — зло. Почитайте очередную историю обмана с билетами на концерт популярной группы и сами не ведитесь. А лучше сходите в театр. Между прочим, в буфетах некоторых минских театрах можно найти пиццу, гамбургеры, чебуреки и даже пиво. А напоследок держите лучшие фото дикой природы этого года. Удачной всем недели!

Ваша редакция