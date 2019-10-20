Октябрь, ты точно осень? Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

Октябрьской жары уже не будет, но в начале недели еще насладимся по-осеннему комфортными днями. К выходным же возможны дожди, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

В понедельник, 21 октября, без осадков, днем до +16°С.

Во вторник, 22 октября, облачно и туманно. Днем термометр покажет +13…15°С.

В среду, 23 октября, возможен дождь. До +13°C.

В четверг, 24 октября, по предварительному прогнозу, без осадков, но температура еще больше понизится: ночью +8…10°С, днем — +10…12°С.

В пятницу, 25 октября, возможен дождь. В дневные часы до 13 градусов тепла.

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