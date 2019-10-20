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Лето продолжается и… заканчивается. Погода в Гомеле на неделе
21.10.2019 08:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ну что, все насладились теплом и отличной погодой в эти выходные? Хотите еще? Что ж, октябрь продлевает абонемент «Лето» еще на пару дней.
Итак,
Во вторник — на пару градусов прохладнее, но все еще хорошо.
А вот со среды погода начнет портиться — возможны дожди и +16°С.
В четверг и пятницу облачно, не исключены осадки и уже +13°С.
Хорошей недели!
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Октябрь продлевает абонемент «Лето» еще на пару дней.
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