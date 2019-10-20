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Лето продолжается и… заканчивается. Погода в Гомеле на неделе

21.10.2019 08:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ну что, все насладились теплом и отличной погодой в эти выходные? Хотите еще? Что ж, октябрь продлевает абонемент «Лето» еще на пару дней.


Фото: Сергей Комков

Итак, по данным pogoda.by, в понедельник в Гомеле снова тепло и солнечно, +19°С.

Во вторник — на пару градусов прохладнее, но все еще хорошо.

А вот со среды погода начнет портиться — возможны дожди и +16°С.

В четверг и пятницу облачно, не исключены осадки и уже +13°С.

Хорошей недели!

За точным прогнозом погоды в своем городе следите каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
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Октябрь продлевает абонемент «Лето» еще на пару дней.
 
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