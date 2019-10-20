900 военных, 250 единиц техники. Под Брестом проходят белорусско-российские учения

Источник материала: Tut.by

С 21 по 25 октября на полигоне «Брестский» пройдет активная фаза белорусско-российского батального учения, сообщили TUT.BY в 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде.



Фото: 38-я бригада

В учении задействованы российские и белорусские десантники. Всего — около 900 военнослужащих, 250 единиц боевой и специальной техники, более 10 вертолетов и самолетов.

Руководит учением командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко.

Белорусские и российские десантники отработают десантирование, ведение разведывательно-боевых действий в тылу условного противника и стрельбу из всех огневых средств, состоящих на вооружении подразделений.