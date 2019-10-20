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Героинями 6-й серии проекта "Поколение.BY" стали олимпиадницы по белорусскому языку и литературе

21.10.2019 07:15 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Размаўляем па-беларуску" - в шестой серии программы "Поколение.BY". Героинями проекта Агентства теленовостей стали олимпиадницы по белорусскому языку и литературе. Они знают, что такое вкус победы и ежедневно оттачивают свои языковые навыки. Что значит мыслить по-белорусски? И зачем учить историю родной страны? Ответы на эти вопросы, а также лайфхаки от девушек по тайм-менеджменту сегодня вечером, после "Панорамы".
 
Теги: Новости
 
 
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"Размаўляем па-беларуску" - в шестой серии программы "Поколение.BY". Героинями проекта Агентства теленовостей стали олимпиадницы по белорусскому языку и литературе....
 
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