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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Участие в переписи населения в Беларуси приняли уже почти пять миллионов человек Опыт переписи населения в Беларуси с использованием ІТ-технологий будет применен в следующем году в России. Накануне специалисты из Российской Федерации во главе...

Опыт переписи населения в Беларуси с использованием ІТ-технологий будет применен в следующем году в России. Накануне специалисты из Российской Федерации во главе с руководителем Росстата изучили все детали нашей онлайн-кампании. Последовать белорусскому примеру - впервые дать гражданам возможность пройти данную процедуру через интернет - в России могут в октябре 2020 года. Всего же участие в переписи населения в Беларуси приняли уже почти пять миллионов человек. Сегодня стартует следующий этап - обход квартир и жилых домов по адресам проживания тех респондентов, которые не воспользовались возможностью ответить на вопросы через интернет или на стационарном участке. Последний день переписи населения - 30 октября.