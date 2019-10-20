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Участие в переписи населения в Беларуси приняли уже почти пять миллионов человек

21.10.2019 07:14 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Опыт переписи населения в Беларуси с использованием ІТ-технологий будет применен в следующем году в России. Накануне специалисты из Российской Федерации во главе с руководителем Росстата изучили все детали нашей онлайн-кампании. Последовать белорусскому примеру - впервые дать гражданам возможность пройти данную процедуру через интернет - в России могут в октябре 2020 года. Всего же участие в переписи населения в Беларуси приняли уже почти пять миллионов человек. Сегодня стартует следующий этап - обход квартир и жилых домов по адресам проживания тех респондентов, которые не воспользовались возможностью ответить на вопросы через интернет или на стационарном участке. Последний день переписи населения - 30 октября.
 
 
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Опыт переписи населения в Беларуси с использованием ІТ-технологий будет применен в следующем году в России. Накануне специалисты из Российской Федерации во главе...
 
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