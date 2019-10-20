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Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан
21.10.2019 07:11 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНаряду с этим изучается ситуация на местах - выполнение поручений Главы государства, эффективность действий местных органов власти по повышению уровня жизнеобеспечения населения. Особое внимание - вопросам социально-экономического развития регионов.
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Наряду с этим изучается ситуация на местах - выполнение поручений Главы государства, эффективность действий местных органов власти по повышению уровня...
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