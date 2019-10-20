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Четырехлетняя девочка из Зельвенского района, которую избил отец, умерла в больнице

21.10.2019 10:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четырехлетняя девочка из Зельвенского района, которую 18 октября избил отец за то, что она его ослушалась, умерла в больнице, сообщили TUT.BY в Зельвенском сельсовете.


Фото: t.me/skgovby

Напомним, по предварительным данным, все произошло около 20.00 в пятницу.

«Мужчина стал трясти девочку, наносил удары руками и ногами. Затем несколько раз бросил ее на тахту, а также в стену, после чего она потеряла сознание. Испугавшись, мужчина вызвал скорую, до приезда медиков сам пытался привести дочь в сознание», — сообщал СК.

В больницу девочку привезли в бессознательном состоянии.

25-летний мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 14 и п. 2 ч. 2 ст. 139 УК (Покушение на убийство заведомо малолетнего лица).

Девочка вместе с трехлетней сестрой находилась на попечении отца. Детей ранее забирали из семьи, так как они находились в социально опасном положении. Осенью 2018 года детей вернули.

Мать девочек лишена родительских прав.

Мужчина проживал с сожительницей, у которой есть один ребенок.

 
 
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Девочка вместе с трехлетней сестрой находились на попечении отца. Детей ранее забирали из семьи, так как они находились в социально опасном положении. Осенью 2018...
 
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