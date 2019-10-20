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Счастливое спасение лебедя

21.10.2019 09:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Могилевский пожарный аварийно-спасательный отряд областного управления МЧС провел спецоперацию по освобождению птицы, запутавшейся в леске с блесной на озере Броды на окраине областного центра. К ней спасатели подплыли на надувном плоту. Что характерно, лебедь не сопротивлялся, будто понимая, что люди ему помогут. Птица не пострадала, ее отпустили.
 
 
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Могилевский пожарный аварийно-спасательный отряд областного управления МЧС провел спецоперацию по освобождению птицы, запутавшейся в леске с блесной на озере...
 
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