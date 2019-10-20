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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Счастливое спасение лебедя Могилевский пожарный аварийно-спасательный отряд областного управления МЧС провел спецоперацию по освобождению птицы, запутавшейся в леске с блесной на озере...

Могилевский пожарный аварийно-спасательный отряд областного управления МЧС провел спецоперацию по освобождению птицы, запутавшейся в леске с блесной на озере Броды на окраине областного центра. К ней спасатели подплыли на надувном плоту. Что характерно, лебедь не сопротивлялся, будто понимая, что люди ему помогут. Птица не пострадала, ее отпустили.