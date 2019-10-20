В Молодечно женщина хотела на больничный и выдумала историю о нападении. Теперь ей грозит «уголовка»

Источник материала: Tut.by

Жительница города Молодечно стала участницей разбирательства после того, как пыталась попасть в больницу и ради этого сделала ложный донос. Подробности сообщает пресс-служба милиции Минской области.

На линию 102 поступил звонок от 25-летней девушки: якобы вечером, примерно в 19.40, в парке на нее напал неизвестный мужчина, похитил сумку с 50 рублями и порезал ей руки. При этом звонившая обратилась в отделение через час, вернувшись домой.

Слушая девушку у милиционеров закрались сомнения, и позже она наконец призналась: выдумала историю о нападении ради того, чтобы попасть в больницу. А порезы нанесла себе сама, взяв кухонный нож у соседа (свой оказался тупым).



Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

«Притворщицу бригада скорой помощи доставила в приемное отделение, но после осмотра отпустили домой. Тогда ей и пришла в голову мысль сообщить о разбойном нападении», — рассказали в Молодечненским РОВД.

По данному факту проводится проверка. В действиях девушки усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 400 Уголовного кодекса (Заведомо ложный донос), за что грозит до 5 лет лишения свободы.