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По домам начали ходить переписчики. Ответить на их вопросы можно, не показывая паспорт

21.10.2019 11:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Участие в переписи приняли уже более 4,9 миллионов человек. Для тех, кто не успел этого сделать, напоминаем: с 21 октября по домам и квартирам начали ходить переписчики. Постучать в вашу дверь они могут с 9.00 до 21.00.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Узнать переписчика не сложно: у него должна быть специальная сумка с логотипом и планшет. Для большей уверенности можно попросить его показать удостоверение переписчика и паспорт.

В отличие от интернет-переписи, где для регистрации в системе человеку нужно было указывать идентификационный номер паспорта, переписчику его сообщать не обязательно.

— Вы можете его не указывать. Это ваше право, — ранее поясняла TUT.BY Жанна Василевская, зампредседателя Национального статистического комитета. — Зачем идентификационный номер? Как только переписчик вносит его в базу, в бланки автоматически подгружается около 25 процентов информации по анкете. Это ФИО человека, год и место рождения, пол. Наш специалист озвучит вам «подтянувшиеся» данные, вы сверите — и, если все так, перейдете к следующим вопросам.

В случаях, когда респондент не хочет сообщать идентификационный номер, переписчик будет вручную вводить фамилию, имя, отчество и другую информацию о человеке.


Набор переписчика. Фото: Сергей Есманович, Млын.by

Ходить по домам и квартирам переписчики будут до 30 октября. Несмотря на то, что процесс этот продлится полторы недели, в каждую квартиру, где им сразу не приняли, они заглянут трижды — в три разных дня. Если дверь никто не откроет, интервьюер оставит хозяевам приглашение поучаствовать в переписи. Если владельцы никак не отреагируют, помещение будет считаться пустым.

Для тех, кто еще не решил, хочет он переписываться или нет, напоминаем: участвовать в переписи — это желание человека.

— По закону «О переписи населения» все обязаны принять участие в переписи, — рассказывала Жанна Василевская. — Но тех, кто это проигнорирует, никаких административных взысканий не ждет. Для примера, жителей Польши или Венгрии за такое штрафуют. С другой стороны, люди должны понимать: участвовать в переписи — очень важно. Ведь в зависимости от данных, которые мы получим, ближайшие десять лет будет формироваться развитие социальной, экономической и других сфер. Поликлиники, школы, транспорт — все это появляется, исходя из данных переписи.

 
 
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С 21 октября по домам и квартирам начнут ходить переписчики. Постучать в вашу дверь они могут с 9.00 до 21.00.
 
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