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Посмотрите, как в Витебске в конце октября цветет шиповник
21.10.2019 11:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Октябрь уже подходит к концу, а жителей Витебска продолжают радовать неожиданные для осени цветы — во дворах на улице Ленина цветет шиповник.
Повторно зацвел шиповник морщинистый (Rosa rugosa), родина которого — Дальний Восток. Растение — ремонтантное: то есть кустарник, который обычно цветет в июне-июле, при благоприятных условиях способен цвести и плодоносить и глубокой осенью.
В начале сентября в Витебске цвела
Первая половина октября в этом году выдалась достаточно холодной, но потом заметно потеплело. Напомним, 14 октября в Витебске был
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Октябрь уже подходит к концу, а жителей Витебска продолжают радовать неожиданные для осени цветы - во дворах на улице Ленина цветет шиповник.
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