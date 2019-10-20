Посмотрите, как в Витебске в конце октября цветет шиповник

Источник материала: Tut.by

Октябрь уже подходит к концу, а жителей Витебска продолжают радовать неожиданные для осени цветы — во дворах на улице Ленина цветет шиповник.





Повторно зацвел шиповник морщинистый (Rosa rugosa), родина которого — Дальний Восток. Растение — ремонтантное: то есть кустарник, который обычно цветет в июне-июле, при благоприятных условиях способен цвести и плодоносить и глубокой осенью.

В начале сентября в Витебске цвела сирень . Тогда тоже стояла необычайно теплая погода, а в конце августа даже роились пчелы.









Первая половина октября в этом году выдалась достаточно холодной, но потом заметно потеплело. Напомним, 14 октября в Витебске был установлен суточный рекорд самой высокой температуры — столбик термометра поднялся до +21,5°C.



