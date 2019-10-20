Я вижу проблему в своем городе и хочу ее устранить. Что мне делать?

Источник материала: Tut.by

Конституция гарантирует гражданам право на участие в управлении государством. Но не всегда понятно, как это право применить для того, чтобы отремонтировать мост, остановить нецелевую растрату бюджетных средств да даже просто разбить в городе парк или устроить спортплощадку. Рассказываем, куда обращаться со своей проблемой.

Как я могу рассказать власти о проблеме? По Конституции, каждый может обращаться в госорганы. А они обязаны рассматривать обращение и отвечать по существу. Закон «Об обращениях граждан и юридических лиц» вам в помощь: там сказано, что вы можете обратиться не только к органам власти, но и к организациям и ИП через книгу жалоб и предложений.

Изображение: giphy.com Обращения могут быть личными или коллективными, могут быть письменными, устными или электронными. Для устного обращения надо записаться на личный прием. Руководители организаций обязаны проводить такие приемы не реже раза в месяц. Обычно график приемов размещают на сайте госоргана (ну или на двери кабинета Важного Человека). Чтобы ваше обращение приняли, вы должны предъявить документ, удостоверяющий личность. К письменным обращениям более строгие требования. Там обязательно указываются ваше ФИО, место жительства, ставится подпись. При подаче электронных обращений подпись не ставится, но заявитель оставляет свой адрес электронной почты. Электронное обращение можно подать прямо на сайте некоторых исполкомов.

Я слышал (-а) про онлайн-петиции. Как они работают? Юридически — как коллективные электронные обращения. В Беларуси действуют несколько онлайн-площадок для подачи петиций. Самые известные — международная change.org и белорусская petitions.by. Госорганы могут оставить без рассмотрения по существу петиции, подписанные на change.org, потому что они не соответствуют нашему законодательству: подписывая петиции, пользователи не оставляют свой адрес регистрации. Петиции на petitions.by белорусскому законодательству соответствуют, поэтому чиновники не могут их не рассмотреть. Но рассмотреть — это не значит «выполнить».

Изображение: giphy.com И change.org и petitions.by работают по одной схеме: пользователи создают петицию и публикуют ее, после чего под ней собирают подписи. Затем платформа направляет ее в госорган (как коллективное электронное обращение) и ждет ответа. Ответ госоргана направляется автору петиции. Количество подписей под петицией юридически почти ни на что не влияет, потому что закон определяет коллективное обращение как обращение двух и более заявителей по одному и тому же вопросу. Количество влияет только в одном случае — когда подписей более 30. Тогда петиции рассматривают с выездом на место. Вообще, госорганы обязаны отвечать на любые обращения, независимо от количества граждан, их подписавших. Однако даже если на вашу петицию ответили, это не значит, что проблема решена. Иногда госорган перенаправляет ваш вопрос в другое ведомство, а может без объяснений отказаться выполнять ваши требования или давать информацию .

Может, есть путь проще? Для «бытовых» проблем — есть: сайт 115.бел , который работает уже четыре года. И это даже эффективней, чем сервисы для петиций. Сервис курируется Центром информационных технологий Мингорисполкома, но работает на территории всей страны. В основном это нужно, чтобы пожаловаться на ЖКУ: пользователи присылают вопросы по отоплению, водоснабжению и благоустройству территории. Наши обращения модерируются и отправляются в нужное подразделение нужного горисполкома. Судя по тому, что опубликовано на сайте, большинство из них- ремонт дорог и тротуаров. Только за сентябрь 2019-го пользователи прислали 122,5 тысячи заявок. Решили 119 тысяч из них — 97%. Впрочем, это не показатель реальной эффективности. Бывают и такие случаи: вашу заявку отмечают как «решенную», но по факту ответ будет таков, что денег в бюджете на решение вопроса нет. Поэтому это тоже не стопроцентный вариант. Недавно сайт сервиса обновили: 8 октября там решили «переформатировать все данные, накопившиеся на портале за почти четыре года работы». Если вы давно туда не заходили, то вас попросят актуализировать данные о себе.

Для моих проблем это не подходит. Что еще попробовать? Вы можете обратиться к депутату Палаты представителей по вашему округу. Узнать, какой депутат представляет ваш округ в парламенте можно на сайте Палаты представителей. Депутаты проводят встречи с избирателями, устраивают личные приемы, принимают обращения граждан. Депутат изучает причины обращений, контролирует рассмотрение обращений в госорганах, следит за выполнением принятых решений и (если нужно) предлагает изменить законодательство. Для решения вашей проблемы депутат может направить письменное требование об устранении причин и условий правонарушения правоохранительным органам. Также депутат может участвовать в заседаниях исполкомов и местных Советов с правом совещательного голоса (это право обсуждать, вносить предложения, замечания, но не голосовать). Однако невозможно проверить, будет ли он это делать. Изображение: giphy.com Зато парламентарий может обращаться за информацией и разъяснениями к госорганам. Госорганы обязаны отвечать безотлагательно, а должностные лица несут ответственность за своевременность, полноту и достоверность представленной по обращению информации. На том же сайте Палаты представителей вы найдете контакты депутата и его время приема граждан.