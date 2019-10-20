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Погода на неделю: все еще тепло!

21.10.2019 12:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе по-прежнему сохранится теплая преимущественно без осадков погода, лишь в выходные дни погода начнет меняться — в воскресенье малоактивный атмосферный фронт, который будет смещаться через территорию Беларуси, вызовет местами кратковременные дожди. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

22 октября, во вторник — преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на большей части территории ожидается туман. Температура воздуха минимальная ночью +5…+11°С, максимальная температура днем составит от +14°С по северу до +22°С по югу страны.

23 октября, в среду, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +4…+10°С, местами она не опустится ниже +11…+12°С; максимальная температура днем в основном +11…+17°С, по югу страны воздух прогреется до +18…+20°С.

24 октября, в четверг, без существенных осадков. Температура воздуха минимальная ночью +2…+7°С, местами +8…+10°С; максимальная температура днем +11…+18°С, по югу +19…+22°С.

В пятницу и субботу, 25−26 октября, преимущественно без осадков, лишь местами по северу страны возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +4…+11°С, максимальная температура днем +11…+18°С, в южных районах до +21°С.

27 октября, в воскресенье, малоактивный фронтальный раздел вызовет местами, преимущественно по северной половине Беларуси кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +4…+11°С, максимальная днем +9…+16°С, по югу до +19°С.

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На этой неделе по-прежнему сохранится теплая преимущественно без осадков погода, лишь в выходные дни погода начнет меняться.
 
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