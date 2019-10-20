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«Чтобы привиться, придется ехать в Москву?» В Беларуси пропала вакцина от вируса, вызывающего рак

21.10.2019 12:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница Гомеля решила привить сына-подростка от вируса папилломы человека, который может стать причиной нескольких видов рака. Прививка платная, в нашей стране она не входит в обязательный национальный календарь прививок. Как правило, ее делают в три этапа: за каждый нужно заплатить примерно 140 — 260 рублей. Первую прививку сделали в Гомеле, за второй пришлось ехать в Минск, а третью не могут найти и в столице — вакцины в стране попросту нет.


Фото: Reuters

Наталья из Гомеля решила привить сына-подростка от вируса папилломы человека. Он кроме рака шейки матки, может спровоцировать и другие раки, в некоторых случаях, например, гортани. От вируса папилломы человека прививают не только девочек, но и мальчиков.

— Этот вирус может вызывать рак шейки матки и рак полового члена. Он — очень частая причина папиллом и кондилом, а есть виды ВПЧ, которые даже могут вызывать рак гортани, — рассказывает акушер-гинеколог «Аква-Минск Клиники» Дмитрий Трофимчик, — Меня часто спрашивают: «Стоит ли прививать мальчиков?» У нас об этом совсем не говорят, а между тем в Англии вакцинация мальчиков от вируса папилломы человека включена в обязательный календарь прививок. Сейчас в сторону обязательной вакцинации девочек поворачивается Россия. Я был летом на конференции по гинекологии в Москве, где приводили результаты пилотной программы по вакцинации девочек в Московской области. Они десять лет их прививали от вируса папилломы человека и получили неоспоримые доказательства снижения заболеваемости раком.

В Беларуси эта прививка не входит в обязательный национальный календарь. У нас от вируса папилломы человека прививаются по желанию и за деньги. Есть две зарегистрированные в Беларуси вакцины и обе иностранные — английская Церварикс и американская Гардасил.

Семья из Гомеля обратилась в местную детскую поликлинику, чтобы привить сына, но там перенаправили в один из областных медицинских центров.

—  Ребенка осмотрели, сказали, что будут прививать по схеме — три раза, — рассказывает Наталья. — На прививочной карте сразу написали даты, когда нужно прийти на прививку в следующий раз. Первую прививку сделали 15 марта 2019 года, следующая прививка должна была быть 15 мая, а потом — 15 сентября. Я пришла в мае за несколько дней до прививки, а мне говорят, что вакцины нет. Когда мы делали первую прививку, я предлагала выкупить все три вакцины сразу, но нам сказали, чтобы мы не волновались, все будет хорошо. В мае в Гомеле уже не было вакцин, мы ездили делать вторую прививку в Минск.

Последнюю, третью прививку, подростку по графику так и не сделали, потому что вакцину не могли найти ни в Минске, ни в Гомеле. Наталья говорит, что гомельчане в том числе ездят прививать детей от вируса папилломы человека в город Новозыбков в Брянской области России (около 75 километров от Гомеля), но и там сейчас вакцину найти сложно. В одно из медцентров города нам подтвердили, что вакцин от вируса папилломы человека там сейчас нет.

— Понимаете, у меня сейчас две прививки есть и я не могу третью сделать, в итоге вакцинация не будет работать. Я спрашиваю, что мне делать, по какой схеме будут дальше колоть, говорят: «Мы не знаем». Если будет такая ситуация, то надо в Москву ехать, еще и туда билеты покупать.

В городском центре вакцинопрофилактики в Минске подтверждают, что ни Гардасила, ни Церварикса в Беларуси нет, а когда будут поставки — неизвестно.

— У нас одна доза Церварикса, но она забронирована, Гардасила — нет, — говорят там.

В частных и государственных центрах, в которые мы позвонили, нашлась только одна доза вакцины. Ее и забронировала семья из Гомеля.

Пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун говорит, что, по информации официального дистрибьютора Гардасила, компании «Польмед», вакцина отсутствует в связи с задержкой на производстве. Поставка в Беларусь планируется в декабре 2019 года. Поставка Церварикса, производства GlaxoSmithKline, в нашу страну ожидается на этой неделе.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Жительница Гомеля решила привить сына от вируса папилломы человека, который может стать причиной нескольких видов рака. Но когда пришел черед третьего этапа...
 
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