|
Девочка из Зельвенского района, которую избил отец, умерла в больнице
21.10.2019 12:23 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Четырехлетнюю девочку отец избил «за непослушание» 18 октября, после чего она попала в реанимацию. 21 октября стало известно, что девочка скончалась из-за травм, несовместимых с жизнью.
Об этом сообщили
Пресс-служба СК в Telegram
Известно, что на попечении этого гражданина находится еще одна девочка, 2016 года рождения (у нее также есть повреждения). Детей ранее уже забирали как находящихся в социально опасном положении, а осенью 2018-го вернули. Мать лишена родительских прав.
В отношении отца возбуждено уголовное дело за покушение на убийство заведомо малолетнего.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четырехлетнюю девочку отец избил «за непослушание» 18 октября, после чего она попала в реанимацию. 21 октября стало известно, что девочка скончалась из-за травм,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)