Девочка из Зельвенского района, которую избил отец, умерла в больнице

Четырехлетнюю девочку отец избил «за непослушание» 18 октября, после чего она попала в реанимацию. 21 октября стало известно, что девочка скончалась из-за травм, несовместимых с жизнью.

Об этом сообщили TUT.BY в Зельвенском сельсовете.

Пресс-служба СК в Telegram сообщила , что 25-летний мужчина бил ребенка руками и ногами, несколько раз бросал на тахту и в стену. Когда ребенок потерял сознание, мужчина вызвал скорую.

Известно, что на попечении этого гражданина находится еще одна девочка, 2016 года рождения (у нее также есть повреждения). Детей ранее уже забирали как находящихся в социально опасном положении, а осенью 2018-го вернули. Мать лишена родительских прав.

В отношении отца возбуждено уголовное дело за покушение на убийство заведомо малолетнего.