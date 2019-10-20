Онлайн-конференция о подготовке и переподготовке безработных пройдёт в БелТА 22 октября

Источник материала: Полесская правда



В Беларуси проводится планомерная работа в плане развития и поддержки высокой мотивации безработных граждан к активному поиску работы. О том, как и где можно пройти профессиональную подготовку, переподготовку, повысить квалификацию или освоить образовательные программы обучающих курсов, расскажут представители Министерства труда и социальной защиты, Мингорисполкома.

Вопросы на онлайн-конференцию можно задавать заранее или непосредственно во время конференции.

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