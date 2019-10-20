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Онлайн-конференция о подготовке и переподготовке безработных пройдёт в БелТА 22 октября
21.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
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