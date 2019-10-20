ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Онлайн-конференция о подготовке и переподготовке безработных пройдёт в БелТА 22 октября

21.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Онлайн-конференция о подготовке и переподготовке безработных пройдёт в БелТА 22 октября
В Беларуси проводится планомерная работа в плане развития и поддержки высокой мотивации безработных граждан к активному поиску работы. О том, как и где можно пройти профессиональную подготовку, переподготовку, повысить квалификацию или освоить образовательные программы обучающих курсов, расскажут представители Министерства труда и социальной защиты, Мингорисполкома.

Вопросы на онлайн-конференцию можно задавать заранее или непосредственно во время конференции.

ВАЖНО! Отправляя вопрос, укажите, пожалуйста, свои имя и фамилию.
Анонимные сообщения не принимаются.

Задать вопрос:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> В Беларуси проводится планомерная работа в плане развития и поддержки высокой мотивации безработных граждан к активному поиску работы. О том, как и где можно...
 
Новости дня
Новости общества
 
Почти половина жителей Гомельской области уже приняли участие в переписи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
21.10.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика