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20 октября было так тепло, что обновились рекорды почти во всех городах Беларуси

21.10.2019 12:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 20 октября почти во всех городах Беларуси метеостанции фиксировали температуру от +17 до почти +23°C. Теплее всего было в Дрогичине (Брестская область), а столица обновила рекорд за всю сотню лет метеонаблюдений. Об этом можно судить по карте температур и архиву meteoinfo.by.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Теплее всего вчера вечером (по состоянию на 18.00) было на юге страны: +22,8°C в Дрогичине, +22,6°C в Житковичах, +21,7°C в Бресте, а также +21,5°C в Ганцевичах.

В столице обновился рекорд максимальной температуры для этого дня за последние сотню лет наблюдений: вчера было +20,1°C против 17,4°C в 1966 году.

Обновился рекорд во всех областных городах: в Гродно было +20°C, в Витебске +18,4°C, в Могилеве +18,8°C, а в Гомеле +20,4°C.

Говоря в целом, большинство городов обновили максимумы, которые держались с 1984 года.

Например, в Минской области так произошло в Слуцке (+20,9 против +16,8°C раньше), в Воложине (+18,7 против 15,3°C) и в Столбцах (+20,8 против 16,7°C). В Гродненской области рекорд этой же давности обновился в Ошмянах (+18,8 против +14,6°C в 1984 году), в Лиде (+19,1 против +16°C). В Брестской области — в Пружанах (+21,3 против +17,8°C), а в Витебской области — в Полоцке (+18,9 против +15,6°C), в Сенно (+18,3 против +15,2°C), в Езерище (+20,4 против +13,5°C) и Докшицах (+19,2 против + 15,9°C). В Могилевской области — в Костюковичах (+20,3 против +14,5°C в 1984 году), в Кличеве (+19,7 против +16,5°C). А если говорить о Гомельской области, то в Мозыре (+21,2 против +18,2°C) и в агрогородке Октябрь (+21,2 против +18°C).

Еще ряд городов обновили рекорды, которые фиксировались в этот же день 5 лет назад: для Минской области это Березино (+18,1 против +17°C) и Нарочь (+17,2 против +14,9°C). В Гродненской это Волковыск (+20,8 против +16,6°C), в Витебской — Орша (+17 против +16,1°C), а в Могилевской это Мстиславль (+17,5 против +14,2°C). В Брестской области — Барановичи (+20,3 против +16,8°C) и Ивацевичи (+21,4 против +17,4°C).

Рекорды 1950−1960-х годов обновились также в Пинске (+22,3°C), Верхнедвинске (+19,1°C), Шарковщине (+18,8°C), Лепеле (+18°C), Славгороде (+19°C), Бобруйске (+20,8°C), Брагине (+20,8°C), Василевичах (+21,5°C) и Жлобине (+20,1°C).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Теплее всего было в Дрогичине (Брестская область), а столица обновила рекорд за всю сотню лет метеонаблюдений.
 
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