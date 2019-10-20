|
В Гомеле пропали две девушки-подростка. Посмотрите, может, вы их где-то видели?
21.10.2019 12:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция Гомеля
14 октября примерно в 10.00 они уехали из дома совместно с 21-летним Сергеем Качуро, возможно, на его автомобиле Renault Logan белого цвета, регистрационный знак 5938 IX-3, кузов седан.
Пропавшие могут находиться в России.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция Гомеля ищет двух несовершеннолетних девушек.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)