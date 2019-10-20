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В Гомеле пропали две девушки-подростка. Посмотрите, может, вы их где-то видели?

21.10.2019 12:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция Гомеля ищет двух несовершеннолетних девушек — 16-летнюю Екатерину Баркову и 17-летнюю Наталью Буркову. Посмотрите, может вы их где-то видели.

14 октября примерно в 10.00 они уехали из дома совместно с 21-летним Сергеем Качуро, возможно, на его автомобиле Renault Logan белого цвета, регистрационный знак 5938 IX-3, кузов седан.


Фото: МВД

Пропавшие могут находиться в России.

Если вы владеете любой информацией о девушках-подростках, позвоните, пожалуйста, милиционерам по телефонам: +375 29 340–60–95, +375 29 323–68–19, +375 29 308–14–26 или 102.

 
Теги: Гомель
 
 
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Милиция Гомеля ищет двух несовершеннолетних девушек.
 
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