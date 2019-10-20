Полоцкий путепровод строят даже ночью

Источник материала: Tut.by

Работы на строительстве Полоцкого путепровода в Витебске идут круглые сутки. Ночью здесь возводят опоры, которые находятся между железнодорожными путями, сообщает ТРК «Витебск».

Зимой такие работы проводить нельзя, поэтому строители перешли на круглосуточный режим.

— У нас поставлены четкие сроки: до 15 ноября нужно завершить работы по переустройству путей для возведения опоры № 11, — сообщил начальник отдела технадзора УКС облисполкома Михаил Казуров.

Днем на объекте задействованы около 150 человек и много спецтехники.

Параллельно строят пешеходный переход рядом с будущим мостом и готовят место под стоянку.