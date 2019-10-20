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Полоцкий путепровод строят даже ночью
21.10.2019 13:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Работы на строительстве Полоцкого путепровода в Витебске идут круглые сутки. Ночью здесь возводят опоры, которые находятся между железнодорожными путями,
Зимой такие работы проводить нельзя, поэтому строители перешли на круглосуточный режим.
— У нас поставлены четкие сроки: до 15 ноября нужно завершить работы по переустройству путей для возведения опоры № 11, — сообщил начальник отдела технадзора УКС облисполкома Михаил Казуров.
Днем на объекте задействованы около 150 человек и много спецтехники.
Параллельно строят пешеходный переход рядом с будущим мостом и готовят место под стоянку.
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Работы на строительстве Полоцкого путепровода в Витебске идут круглые сутки. Ночью здесь возводят опоры, которые находятся между железнодорожными путями.
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