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Полоцкий путепровод строят даже ночью

21.10.2019 13:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Работы на строительстве Полоцкого путепровода в Витебске идут круглые сутки. Ночью здесь возводят опоры, которые находятся между железнодорожными путями, сообщает ТРК «Витебск».

Зимой такие работы проводить нельзя, поэтому строители перешли на круглосуточный режим.

— У нас поставлены четкие сроки: до 15 ноября нужно завершить работы по переустройству путей для возведения опоры № 11, — сообщил начальник отдела технадзора УКС облисполкома Михаил Казуров.

Днем на объекте задействованы около 150 человек и много спецтехники.

Параллельно строят пешеходный переход рядом с будущим мостом и готовят место под стоянку.

 
Теги: Витебск
 
 
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Работы на строительстве Полоцкого путепровода в Витебске идут круглые сутки. Ночью здесь возводят опоры, которые находятся между железнодорожными путями.
 
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