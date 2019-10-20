В 2020 году в Витебске начнет работать мусоросортировочный завод. Рассказываем, что там будет

Источник материала: Tut.by

В Витебске в 2020 году планируют ввести в эксплуатацию мусоросортировочный завод, который будет перерабатывать до 100 тысяч тонн отходов в год. В городе появится более 100 новых рабочих мест. Объект частично расположен на территории «Спецавтобазы», и завод передадут этой организации, сообщают «Витьбичи».





Витебск — единственный областной центр в стране, где еще нет своего мусоросортировочного завода. По инициативе Министерства ЖКХ его начали возводить год назад — осенью 2018-го. Финансирует строительство «Оператор вторичных материальных ресурсов».

Под стройку рассмотрели две площадки: в 25 км от Витебска (в районе деревень Косачи и Копти) и в 2 км от города — рядом с полигоном твердых бытовых отходов. Остановились на последней площадке.

Проект объекта подготовил институт «Белкоммунпроект». Подрядчик строительно-монтажных работ — ООО «ПлиссаСтрой», заказчик — УКС города.

На каком этапе сейчас строительство завода и как он будет работать, рассказал главный инженер управления Сергей Польский:

— Предприятие предназначено для приема и полуавтоматической сортировки смешанных и твердых коммунальных отходов с извлечением вторичных материальных ресурсов (макулатура, стекло, ПЭТ-бутылка, пластмассы, металлы и другое), прессования остатков отходов в пре-RDF-топливо и передачи его безвозмездно на условиях самовывоза на другие заводы для производства топлива. Планируется установить линию по измельчению ПЭТ-бутылок во флексу, которую будут поставлять на другие заводы для производства пластмассовых изделий. На линии будет проводиться сортировка ПЭТ-бутылок, их измельчение, мойка и сушка. Планируется также установить линию по плавлению пластмассы в гранулы. Органическая часть отходов будет вывозиться на площадку полигона для компостирования и последующего использования в качестве изолирующего материала при захоронении других отходов.

Мусоросортировочный завод будет сам обеспечивать себя топливом — производить щепу для работы котельной в энергоцентре.

Производственный корпус уже готов почти наполовину: параллельно со строительными работами ведется монтаж оборудования. Административно-бытовой корпус готов на 90 про­центов. Забетонированы фундаменты под автовесовую на два проезда с контрольно-пропуск­ным пунктом, склады для щепы, хранения вторсырья в тюках, стекла, пре-RDF-топлива. Построен энергоцентр.

Площадь территории завода составляет 2,44 гектара. Проложены инженерные сети. Почти готова подъездная дорога, она забетонирована по территории полигона до мусоросортировочного завода. Рабочие также благоустраивают участок дороги от трассы Витебск — Смоленск к полигону.