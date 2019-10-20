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Автопарки Минщины получили новые автобусы. Ждем и в Борисове

21.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

— Приобретение, как правило, осуществляется путем финансового лизинга на льготных условиях в рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь № 146, — отметил генеральный директор ОАО «Миноблавтотранс» Владимир Федорович. — Мы заключили договоры на приобретение за счет собственных средств трех автобусов малой вместимости (маршруток) для Червенского автопарка и 16 автобусов «Неман».

По словам гендиректора, три новеньких «Немана» отправятся в автопарк Марьиной Горки, по два автобуса получат автопарки Борисова, Молодечно, Солигорска, Жодино и Логойска. Для Копыля, Дзержинска и Вилейки было закуплено по одной машине.

— Сейчас находится в стадии подписания договор на приобретение 20 МАЗов большой вместимости для городских перевозок пассажиров, — дополняет руководитель «Миноблавтотранса». — При этом важно добавить, что 5 дорогостоящих городских автобусов Солигорским автопарком приобретается за счет собственных средств, а 15 — за счет областного бюджета.

Все городские автобусы будут получены до конца нынешнего года. И направлены в первую очередь в Молодечно и Борисов — регионы, по которым приняты комплексные планы ускоренного развития.

Вместе с обновлением подвижного состава активно ведется реконструкция автовокзалов и автостанций на территории Минской области. Так, в 2019 году началась реконструкция автовокзала в Вилейке. Разрабатывается проектная документация для реконструкции автостанции в Столбцах и Воложине.

www.mlyn.by

 
 
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С начала 2019-го закупили 27 новых автобусов для перевозки пассажиров. Всего за неполные два года общий парк центрального региона пополнился 154 машинами — это 17,5% от...
 
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