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Новые скоростные дизель–поезда бизнес–класса будут пущены по маршруту "Витебск–Минск" с декабря этого года

21.10.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Как рассказал корреспонденту vitbichi.by начальник пассажирского отдела Витебского отделения Белорусской железной дороги Руслан Криницкий, шестивагонный поезд на 330 посадочных мест «Витебск–Минск» будет следовать три раза в сутки в обоих направлениях, ежедневно. Утренние рейсы – безостановочные. Дневные – с остановками в Богушевске, Орше, Борисове, вечерние – в Орше и Борисове. У экспресса сокращенное время следования, на конечную остановку он прибудет примерно на 35 минут быстрее в сравнении с графиком движения скорого поезда.

Чем еще будет отличаться новый экспресс? Внутренним видом салона. Удобными индивидуальными мягкими креслами-сиденьями, возле которых расположены столики, возможностью пользоваться интернетом, смотреть телевизор, кондиционерами, наличием виндинговых аппаратов, отсутствием тамбура – пассажир заходит прямо в салон, открывая входные двери нажатием специальной кнопки.

К слову, аналогичный поезд, но трехвагонный, уже несколько лет курсирует по маршруту «Полоцк–Могилев» и около года – по маршруту «Полоцк–Минск».

Сколько стоят максимально комфортные условия бизнес-класса? Цена билета из Витебска до Минска в одну сторону будет равняться примерной его стоимости на скорый поезд – порядка 12–13 рублей.

vitbichi.by

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новые скоростные дизель–поезда бизнес–класса повышенной комфортности польского концерна PESA будут пущены по маршруту «Витебск–Минск» с декабря этого года....
 
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