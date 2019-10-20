Ущерб - 100 тысяч долларов. Минчанин брал деньги на «развитие бизнеса» и не возвращал их

Источник материала: Tut.by

В Минске задержали мужчину, который около двух лет брал деньги «на развитие бизнеса», а потом не отдавал их. Столичная милиция разыскивает пострадавших.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Правоохранители задержали 26-летнего минчанина. Его подозревают в мошенничестве. Молодой человек размещал объявления о поиске партнеров для развития успешного бизнеса. Знакомился с заинтересованными людьми, а потом показывал им свой небольшой магазин в одном из торговых центров столицы — рассказывал, что продает брендовую одежду. Под предлогом, что собирается расширять сеть магазинов, минчанин брал у доверчивых людей значительные суммы денег. Оставлял расписки, заключал договоры займа с партнерами, обещая спустя несколько месяцев вернуть деньги, но уже в большем размере. Когда время заканчивалось, денег не возвращал, а придумывал различные причины, которые мешают их отдать.

Милиция установила, что деньги мужчина тратил на личные нужды и азартные игры.

В Советское РУВД Минска поступило больше десяти заявлений от пострадавших — сумма ущерба — порядка 100 тысяч долларов США.

Если вы тоже пострадали от действий молодого человека, нужно обращаться в Советское РУВД Минска (переулок Я. Коласа, 3) или по телефонам 8(017)292−02−02, 8(017)239−67−89, 8(033)107−69−57.