ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ущерб - 100 тысяч долларов. Минчанин брал деньги на «развитие бизнеса» и не возвращал их

21.10.2019 14:10 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске задержали мужчину, который около двух лет брал деньги «на развитие бизнеса», а потом не отдавал их. Столичная милиция разыскивает пострадавших.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Правоохранители задержали 26-летнего минчанина. Его подозревают в мошенничестве. Молодой человек размещал объявления о поиске партнеров для развития успешного бизнеса. Знакомился с заинтересованными людьми, а потом показывал им свой небольшой магазин в одном из торговых центров столицы — рассказывал, что продает брендовую одежду. Под предлогом, что собирается расширять сеть магазинов, минчанин брал у доверчивых людей значительные суммы денег. Оставлял расписки, заключал договоры займа с партнерами, обещая спустя несколько месяцев вернуть деньги, но уже в большем размере. Когда время заканчивалось, денег не возвращал, а придумывал различные причины, которые мешают их отдать.

Милиция установила, что деньги мужчина тратил на личные нужды и азартные игры.

В Советское РУВД Минска поступило больше десяти заявлений от пострадавших — сумма ущерба — порядка 100 тысяч долларов США.

Если вы тоже пострадали от действий молодого человека, нужно обращаться в Советское РУВД Минска (переулок Я. Коласа, 3) или по телефонам 8(017)292−02−02, 8(017)239−67−89, 8(033)107−69−57.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция установила, что деньги мужчина тратил на личные нужды и азартные игры.
 
Новости дня
Новости общества
 
В 2020 году в Витебске начнет работать мусоросортировочный завод. Рассказываем, что там будет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика