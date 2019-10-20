«Если б я был мэром». Алексей предлагает снести Билево и восстановить витебский замок

Источник материала: Tut.by

В конкурсе «Если б я был мэром» участвует известный витебский блогер, автор телеграм-канала «Витебск: ПДД, экология, архитектура» Алексей Андреянов. Среди его предложений есть и радикальное: например, снести микрорайон Билево — сегодня, по мнению Алексея, это «пустыня с домами», а не место для комфортной жизни. Еще нашего конкурсанта очень волнует тема экологии. Он считает, что было бы неплохо засадить газонной травой трамвайные пути, сохранить красивые витебские ручьи, вести учет всех городских деревьев.



Микрорайон Билево

— Вначале скажу об условии, при котором я бы стал мэром. Эта должность должна быть выборной. И выбирать мэра должны жители города. Нет никакого смысла управлять Витебском и отчитываться перед Минском, — считает Алексей.

Блог мэра и рейтинги чиновников

Первое дело — завести официальный блог мэра Витебска и писать туда минимум несколько раз в неделю. Отчитываться перед населением таким же образом должны все отделы горисполкома, другие организации.

Все решения горисполкома, вся информация о закупках и тратах из бюджета должны быть в открытом доступе. Например, я хочу знать, как расходуются 28 млн долларов на дошкольное образование и почти 50 млн долларов на общее среднее образование, выделенные в бюджете Витебска на 2019 год. А это — более половины суммы в городской казне.

Нужно сделать рейтинги чиновников — по результатам обращений горожан. При этом учитывать скорость ответа и степень решения проблемы. У каждой бюджетной организации и у каждого ее сотрудника должны быть свои рейтинги. По ним — оценивать работу и, соответственно, премировать или увольнять.

Руководство города должно общаться с жителями, поднимать различные вопросы и обсуждать способы их решения. Для примера, есть большая проблема мобильности. Сейчас все, что делается, способствует увеличению на дорогах личного транспорта, который является причиной гибели людей. Получается, что делая лучше, делаем хуже.

Решать такие проблемы стоит сообща. Есть множество вариантов коммуникации: опросы на улицах, общение с экспертами, прямые трансляции по телевидению и в интернете с приглашением всех сторон, горячие линии, голосование, в конце концов — местный референдум. Необходимо использовать все возможности для общения с людьми и поиска решений, которые будут удовлетворять всех. Где-то — с разумными компромиссами.

Есть много мыслей по улучшению в различных сферах городской жизни. Кратко пройдусь по ним.

Радикальное предложение: снести Билево

Считаю, что сдавать в эксплуатацию жилье допустимо только при наличии всей необходимой инфраструктуры (школы, детсады, парки).

Поэтому я бы постепенно снес все Билево — как район, непригодный для жизни. Заменил бы его на квартальную застройку с жильем, офисными зданиями, кафе и магазинчиками. Чтобы не было необходимости всем ездить в другие районы на работу.



Двор в маленьком городке Восточной Германии.

Новые районы города должны быть самодостаточны, с возможностью и жить, и работать, и отдыхать. Старался бы уравновесить количество жителей и работающих в одном квартале.

Ну, может, снос — это слишком радикально. Однако в Билево нет дворов как таковых, есть пустые пространства между домами. В этой ситуации вижу выход в создании товарищества собственников для каждого квартала: чтобы у них были свои рабочие, которые следили именно за этой территорией. Все собранные деньги шли бы именно на этот квартал.

Можно устроить конкурс среди этих кварталов, чтобы придать стимул их развитию. Сами жители должны решать, каким будет пространство вокруг их дома. Может, хоть тогда эта «пустыня с домами» превратится во что-то более пригодное для жизни.

Улица Труда — отличное место для аквапарка



Строительство на улице Труда. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Улица Труда — компактная территория внутри городского центра, окруженная природными спусками, что ограждает ее от ветров. При этом она находится за границами старого города. Поэтому это — просто идеальное место для строительства детского парка и аквапарка.

В этом районе есть пруд и небольшое болотце (вроде, его еще не полностью осушили), которые можно интересно обыграть хорошему ландшафтному дизайнеру. А зимой здесь всегда было отличное место для катания с горок на санках. Будет очень обидно, если на этих горках больше не будут развлекаться дети.

Когда я гулял по улице Мира и наблюдал, как там разбирают котельную, думал о том, что под оставшимся каркасом было бы классно сделать скейт-парк. Тем более, что там рядом была баскетбольная площадка, на которую съезжались пацаны со всего города. Не знаю, есть ли она там сейчас.

В нашем городе очень интересный ландшафт с холмами и ручьями, которые можно превратить в привлекательные общественные пространства. Пока же ручьи закапывают в трубы — чтобы строить жилье и магазины.

Исторический центр: восстановить Нижний замок

Старый центр нужен не только для сохранения истории города, но и для привлечения туристов. Поэтому надо делать его таким, чтобы казалось, что ты переместился на 100 или даже больше лет назад. Логично, что на таких улицах нет места новостроям типа офисов «Приорбанка», «Белавтодора».

Мальчишкой, я очень завидовал Смоленску, где есть своя крепость. Сейчас же очень хочется, чтобы в Витебске восстановили стены и башни Нижнего замка. Это не только привлечет туристов, но и добавит гордости витеблянам за глубокую и интересную историю города. А еще я бы сделал стену с рассказом о витебских замках. Она была бы сделана из старых материалов и по старым технологиям.

Даже сам процесс восстановления мог бы стать захватывающим событием для жителей и гостей города. Так, у стен замка можно было бы построить средневековые мастерские.

Маршруты транспорта разрабатывать с учетом ежедневной миграции жителей

Есть еще одна интересная тема, которая изучается во всем мире, — big data. С помощью этой информации можно увидеть тенденции перемещения в городе. Для примера, взять всех, кто находится в Билево в 6 часов утра, а потом посмотреть, где они в 10 часов. В этом нет ничего страшного для каждого отдельного человека, так как изучается общая ежедневная миграция.

Данные можно получать от сотовых операторов или других источников. И на их основании запускать новые маршруты общественного транспорта, изменять существующие: чтобы люди могли доехать до пункта назначения быстро и без пересадок.

Сделав удобнее и быстрее общественный транспорт, можно уменьшить количество личных автомобилей на улицах. Это лучше скажется и на наличии парковочных мест, и на пробках в час пик, и на экологии.

Информация об общественном транспорте должна быть доступна в различных сервисах типа Google maps и Яндекс.Карты. Люди тогда смогут построить более сложные маршруты с пересадками. Билеты должны быть не на одну поездку, а на определенное время (20, 60, 90 минут; 1, 2, 3 или 7 дней).

А лучше вообще сделать общественный транспорт бесплатным. Этот момент исследовали урбанисты и пришли к выводу, что город только выигрывает.

Парковки — обозначить, а знаки — убрать

Необходимо обозначить все парковки. Во многих местах в Витебске на дороге — и полоса для движения, и место для парковки, да еще и островок безопасности. Как такое может быть? Как двигаться по полосе шириной в метр? Может, стоит сделать там велодорожку?





В некоторых местах, где не хватает парковочных мест, следует сделать стоянку платной.

Но всегда есть альтернатива машинам — велосипед и общественный транспорт. Поэтому стоит делать велодорожки и полосы для общественного транспорта, чтобы эти способы передвижения по городу стали более привлекательными. Для примера, моя родственница имеет проблемы с ногами, ей трудно дойти до ближайшей остановки, но на велосипеде она может проехать 4−5 километров до рынка или магазина.

В городе появляется все больше дорожных знаков, но безопаснее от этого не становится. Есть мировой опыт, когда из города убирают вообще все знаки. И, на удивление, водители начинают ездить аккуратнее, становится меньше аварий. Так что мигающие знаки не решают проблему видимости пешеходов. Однако есть места, где без знаков нельзя: тогда на небольших улицах их размер можно уменьшить.

Озеленение: трава на трамвайных путях, учет всех деревьев





Все деревья в городе должны быть учтены. Надо собрать информацию об их виде, возрасте и состоянии. Самое главное — размер кроны. В городе просто недопустимо заменять 20-метровые деревья с огромной кроной несколькими прутиками, торчащими из земли. Лучше, чтобы озеленением занимались экологические общественные организации.

Давайте засадим трамвайные пути газонной травой. Во дворах посадим яблони, груши, сливы, вишни, кусты смородины и крыжовника и т.д. Я вырос в центре Витебска, и плодовые деревья росли у нас во дворе. Весной было красиво, а летом можно было перекусить яблочком. Естественно, в таких дворах не должно быть стоянок (для машин нужно делать подземные парковки).

Необходимо прекратить огромные траты на высаживание несколько раз в год цветов. Им есть замена — многолетники. Будет не менее красиво.

Стоит вынести из центра города производства. Так, завод «Вистан» занимает огромные площади. Многие их них уже не используются и сдаются в аренду. На его месте, возможно, неплохо смотрелся бы парк или жилой квартал малоэтажной застройки с аллеей вдоль Двины.

И еще, по-моему, следует убрать всю подсветку со зданий. Сделать ее невидимой для людей и более равномерно освещающей здания.





P. S. О пустой трате денег

И — немного о том, чего бы я точно не делал. Не тратил бы бюджетные средства на проекты, без которых в ближайшее время можно обойтись.

Не закладывал бы плиткой площадь, где планируется восстановление Николаевского собора. Сколько лет она пролежит?

Не отделывал бы гранитом цоколи зданий, а сделал бы ливневку на улице Суворова, чтобы там не было рек даже при небольшом дожде.

Не возводил бы новое здание загса в историческом центре, уничтожив остатки стены и башен Нижнего замка, а восстановил бы их.

Я бы не ставил гранитную балюстраду взамен чугунных ограждений, которые еще неплохо выполняют свое назначение и могут еще долго стоять. Не вырубал бы кусты за ними. А свободные средства пустил бы на восстановление деформационных швов на всех мостах в городе.



Чугунное ограждение на витебской улице

Истории на конкурс «Если б я был мэром» мы будем публиковать в течение октября. Среди всех присланных и опубликованных рассказов редакторы портала выберут пятерку лучших. Они будут размещены для открытого голосования — с 9 часов утра 1 ноября до 9 часов утра 2 ноября. Автору текста, который понравится читателям TUT.BY больше всего, мы вручим денежный приз — 300 рублей. Голосовать за одну наиболее понравившуюся из пятерки историю смогут все пользователи, зарегистрированные на портале TUT.BY. Победителя объявим 4 ноября. Все конкурсные истории — по ссылке .

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