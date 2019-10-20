Легкие осенние десерты. Рецепты вкусных и безопасных для фигуры сладостей

Источник материала: Полымя

Даже если ты на диете, это не повод отказывать себе в домашней выпечке. Чтобы сладость была полезной — приготовьте ее с фруктами и ягодами, а выбрать подходящий рецепт вам поможет наша подборка с сезонными диетическими десертами.

Диетический яблочный пирог





Ингредиенты:

Мука — ½ стакана;

Овсяные хлопья — ½ стакана;

Яйца — 3 шт.;

Разрыхлитель — ½ ч. л.;

Растительное масло — 3 ст. л.;

Яблоки — 2−3 шт.;

Мед;

Молотая корица.

Как готовить?

Просеять муку с разрыхлителем, добавить овсяные хлопья.

Разделить яйца на белки и желтки. Белки взбить в пышную пену, а желтки взбить вместе с медом (1−2 ст. л.) и растительным маслом.

Аккуратно соединить белки с желтками. Добавить муку с овсянкой, перемешать движениями снизу вверх.

Перелить тесто в застеленную пергаментной бумагой и смазанную маслом форму. Выпекать в разогретой до 180оС духовке в течение 10 минут.

Яблоки помыть и по желанию почистить; удалить сердцевину и нарезать дольками. Выложить фрукты сверху на тесто.

Полить жидким медом по вкусу и посыпать молотой корицей. Готовить яблочный пирог еще 20−25 минут.

Тыквенный пирог





Ингредиенты:

Сливочный сыр обезжиренный — 225 г;

Тыквенное пюре — 425 г;

Греческий йогурт — 425 г;

Сахар — ¾ стакана;

Специи для тыквенного пирога — 1 ч. л.;

Соль — 1/8 ч. л.;

Мука — 4 ст. л.;

Яйца — 8 шт.;

Ванильный экстракт 1 ч. л.;

Взбитые сливки — для подачи;

Для смеси специй «Тыквенный пирог»:

Молотый душистый перец — 1 ст. л.;

Молотая корица — 1 ст. л.;

Молотый мускатный орех — 1 ст. л.;

Молотая гвоздика — 1 ч. л.;

Молотый кориандр — 1 ч. л.;

Молотый имбирь — 1 ч. л.

Как готовить?

Смешать все ингредиенты в кухонном комбайне.

Перелить массу в разъемную форму диаметром 23 см, сбрызнутую антипригарным спреем.

Выпекать в разогретой духовке до 175оС около 60−70 минут. Готовность проверить зубочисткой.

Остудить тыквенный чизкейк до комнатной температуры, затем поставить в холодильник на несколько часов.

Подавать, украсив взбитыми сливками.

Морковный торт





Ингредиенты

Для коржей:

Яйца — 2 шт.;

Очищенная морковка — 80 г;

Натуральный йогурт — 50 г;

Грецкие орехи — 20 г;

Овсяные хлопья — 25 г;

Цельнозерновая мука — 20 г;

Соль — щепотка;

Мед — по вкусу;

Корица — ½ ч. л.;

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Для крема:

Рикотта — 175 г;

Натуральный йогурт — 125 г;

Лимонный сок — 1 ч.л.;

Чернослив — 40−50 г;

Мед — по вкусу.

Как готовить?

Морковь натереть на мелкой терке.

Орехи, предварительно подсушенные на сковороде или в духовке, измельчить до состояния крошки.

Овсяные хлопья измельчить в блендере или кофемолке.

Отделить белки от желтков и взбить белки до крепких пиков. Желтки смешать со всеми другими ингредиентами и последними уже ввести белки, осторожно вымешивая тесто.

Перелить все в силиконовую форму (желательно 20×20 см) и выпекать около 15 минут при температуре 180 градусов.

Готовый корж оставить остывать, а затем длинным ножом осторожно разрезаем на 3−4 части, вдоль коржа.

Чернослив, предварительно замоченный в теплой воде на несколько минут, высушить салфетками или кухонными полотенцами и нарезать на мелкие кусочки.

Все остальные ингредиенты — рикотту, йогурт, лимонный сок и подсластитель — взбить вместе до однородного состояния.

Каждый корж тщательно смазать кремом, посыпая сверху кусочками чернослива. Украсить по своему вкусу и отправить в холодильник на несколько часов.

Приятного аппетита!