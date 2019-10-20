Легкие осенние десерты. Рецепты вкусных и безопасных для фигуры сладостей

Даже если ты на диете, это не повод отказывать себе в домашней выпечке. Чтобы сладость была полезной — приготовьте ее с фруктами и ягодами, а выбрать подходящий рецепт вам поможет наша подборка с сезонными диетическими десертами.
Диетический яблочный пирог
Ингредиенты:
Мука — ½ стакана;
Овсяные хлопья — ½ стакана;
Яйца — 3 шт.;
Разрыхлитель — ½ ч. л.;
Растительное масло — 3 ст. л.;
Яблоки — 2−3 шт.;
Мед;
Молотая корица.
Как готовить?
Просеять муку с разрыхлителем, добавить овсяные хлопья.
Разделить яйца на белки и желтки. Белки взбить в пышную пену, а желтки взбить вместе с медом (1−2 ст. л.) и растительным маслом.
Аккуратно соединить белки с желтками. Добавить муку с овсянкой, перемешать движениями снизу вверх.
Перелить тесто в застеленную пергаментной бумагой и смазанную маслом форму. Выпекать в разогретой до 180оС духовке в течение 10 минут.
Яблоки помыть и по желанию почистить; удалить сердцевину и нарезать дольками. Выложить фрукты сверху на тесто.
Полить жидким медом по вкусу и посыпать молотой корицей. Готовить яблочный пирог еще 20−25 минут.
Тыквенный пирог
Ингредиенты:
Сливочный сыр обезжиренный — 225 г;
Тыквенное пюре — 425 г;
Греческий йогурт — 425 г;
Сахар — ¾ стакана;
Специи для тыквенного пирога — 1 ч. л.;
Соль — 1/8 ч. л.;
Мука — 4 ст. л.;
Яйца — 8 шт.;
Ванильный экстракт 1 ч. л.;
Взбитые сливки — для подачи;
Для смеси специй «Тыквенный пирог»:
Молотый душистый перец — 1 ст. л.;
Молотая корица — 1 ст. л.;
Молотый мускатный орех — 1 ст. л.;
Молотая гвоздика — 1 ч. л.;
Молотый кориандр — 1 ч. л.;
Молотый имбирь — 1 ч. л.
Как готовить?
Смешать все ингредиенты в кухонном комбайне.
Перелить массу в разъемную форму диаметром 23 см, сбрызнутую антипригарным спреем.
Выпекать в разогретой духовке до 175оС около 60−70 минут. Готовность проверить зубочисткой.
Остудить тыквенный чизкейк до комнатной температуры, затем поставить в холодильник на несколько часов.
Подавать, украсив взбитыми сливками.
Морковный торт
Ингредиенты
Для коржей:
Яйца — 2 шт.;
Очищенная морковка — 80 г;
Натуральный йогурт — 50 г;
Грецкие орехи — 20 г;
Овсяные хлопья — 25 г;
Цельнозерновая мука — 20 г;
Соль — щепотка;
Мед — по вкусу;
Корица — ½ ч. л.;
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Для крема:
Рикотта — 175 г;
Натуральный йогурт — 125 г;
Лимонный сок — 1 ч.л.;
Чернослив — 40−50 г;
Мед — по вкусу.
Как готовить?
Морковь натереть на мелкой терке.
Орехи, предварительно подсушенные на сковороде или в духовке, измельчить до состояния крошки.
Овсяные хлопья измельчить в блендере или кофемолке.
Отделить белки от желтков и взбить белки до крепких пиков. Желтки смешать со всеми другими ингредиентами и последними уже ввести белки, осторожно вымешивая тесто.
Перелить все в силиконовую форму (желательно 20×20 см) и выпекать около 15 минут при температуре 180 градусов.
Готовый корж оставить остывать, а затем длинным ножом осторожно разрезаем на 3−4 части, вдоль коржа.
Чернослив, предварительно замоченный в теплой воде на несколько минут, высушить салфетками или кухонными полотенцами и нарезать на мелкие кусочки.
Все остальные ингредиенты — рикотту, йогурт, лимонный сок и подсластитель — взбить вместе до однородного состояния.
Каждый корж тщательно смазать кремом, посыпая сверху кусочками чернослива. Украсить по своему вкусу и отправить в холодильник на несколько часов.
Приятного аппетита!
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