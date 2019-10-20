Белорусский опыт по интернет-переписи применят в России в 2020 году

Источник материала: Полымя

Глава Росстата Павел Малков сообщил, что опыт Беларуси по переписи с использованием IT-технологий будет применен в России в 2020 году. Об этом он сказал в воскресенье в интервью корреспонденту ТАСС после завершения визита делегации российских специалистов в Минск.





— В Беларуси проходит перепись населения с использованием IT-технологий. Для нас было важно увидеть, как все это работает, как на это реагируют люди. Это позволит нам избежать ошибок, а также использовать какие-то наработки белорусских коллег, — сказал глава Росстата. — Основные новации, которые мы хотим применять в следующем году в России, так или иначе нашли отражение в Беларуси при проведении цифровой переписи населения.

Малков отметил, что уезжает из Минска с несколькими листами записей, получив ответы на вопросы, касающиеся буквально всех интересующих Росстат направлений, начиная от того, «как выглядит лист для переписи онлайн, заканчивая сценариями работы колл-центра». По словам главы Росстата, особый интерес представил опыт белорусских коллег по формированию мобильных групп для проведения переписи по заказу отдельных предприятий.

Напомним, в этом году белорусы впервые получили возможность пройти перепись онлайн. В интернете заполнили анкету более 2 млн человек, более 20% населения. Те, кто не успел переписаться онлайн, могли ответить на вопросы анкет на стационарных участках.

До 30 октября переписчики будут ходить по домам и квартирам. Позвонить в дверь они могут с 9.00 до 21.00. Адреса тех, кто ответил на все вопросы в интернете и на участках, убрали из базы, и переписчики к ним не придут.