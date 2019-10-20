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Россия упростит получение гражданства для белорусов

21.10.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Правительство России одобрило проект закона, согласно которому при получении гражданства белорусов и украинцев будут считать носителями русского языка без собеседования. Об этом сообщает сайт ведомства.

Россия упростит получение гражданства для белорусов

Сейчас при получении российского гражданства носителями русского языка считаются те, кто постоянно проживает на территории России (или раньше проживал в ее границах), а также дети и внуки таких людей. Остальные проходят собеседование со специальной комиссией — иногда в форме теста.

Новый законопроект освободит от собеседования граждан Беларуси и Украины, которые свободно владеют русским языком. Они смогут получить статус носителя русского языка при условии, что лично подадут специальное заявление и будут соответствовать другим требованиям закона.

Правительство рассмотрело проект и одобрило его. Дальше инициативу будут рассматривать депутаты.

Сейчас носители русского языка могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Они имеют право претендовать на гражданство уже через год после момента въезда на территорию страны, для неносителей этот срок составляет 8 лет.

Источник: tut.by

 
 
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Правительство России одобрило проект закона, согласно которому при получении гражданства белорусов и украинцев будут считать носителями русского языка без...
 
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