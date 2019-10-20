ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Итоги летней оздоровительной кампании 2019 года обсудили на семинаре в «Свитанке»

21.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Итоги летней оздоровительной кампании 2019 года обсудили на семинаре в «Свитанке»
На базе КУП «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Свитанак» 15 октября состоялся выездной республиканский семинар-совещание, на котором  подвели итоги летней оздоровительной кампании 2019 года и обсудили задачи на будущий год.

В семинаре принимали участие министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, заместитель председателя Брестского облисполкома  Геннадий Борисюк, председатель Пинского райисполкома Игорь Брилевич и его заместитель Дмитрий Полховский, а также представители республиканских органов госуправления, областных исполнительных комитетов, стационарных оздоровительных лагерей.

Итоги летней оздоровительной кампании 2019 года обсудили на семинаре в «Свитанке»
Как подчеркнул Игорь Карпенко, выбор в качестве площадки для семинара-совещания детского реабилитационно-оздоровительного центра «Свитанак» был не случайным. Главная цель – показать возможности центра по круглогодичному оздоровлению детей, проживающих на загрязненной от аварии на Чернобыльской АЭС территории, а также по созданию условий для оздоровления детей и освоению новых для центра форм детского отдыха. А в этом направлении в «Свитанке» делается действительно много.

Так, директор КУП ДРОЦ «Свитанак» Валентина Бегеба поделилась опытом работы учреждения в период летней оздоровительной кампании 2019 года. Валентина Константиновна рассказала, что ежегодно в «Свитанке» оздоравливаются около 6 тысяч детей. В основном, отдых организован для ребят из районов Брестской и Гомельской областей, наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Также в центр на оздоровление приезжают дети из разных городов и регионов России – Санкт-Петербурга, Москвы, Тульской, Брянской, Калужской областей и Алтайского края. Этим летом санаторий также принимал детей из Республики Польша в Международном оздоровительном круглосуточном лагере «Спасатель», организованном Главным управлением по образованию Брестского облисполкома, областным управлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и общественным объединением Добровольных пожарных дружин Брестской области и Республики Польша. В целом в «Свитанке» активно работают над расширением программы оздоровления детей из других государств, ведь их общение с белорусскими сверстниками способствует формированию взаимопонимания и дружбы.

Итоги летней оздоровительной кампании 2019 года обсудили на семинаре в «Свитанке»
В рамках семинара-совещания состоялась ознакомительная экскурсия по оздоровительной базе «Свитанка», в том числе гости увидели новый спортзал со скалодромом. Воспитательно-оздоровительные учреждения образования Брестской области подготовили презентации о своей работе. На пленарном заседании речь шла о подготовке педагогических кадров, новых моделях организации детского отдыха и совершенствовании системы оздоровления, выполнении санитарных норм и правил при проведении летней оздоровительной кампании, привлечении иностранной безвозмездной помощи и многом другом.

– Наш приоритет – максимальный охват детей и подростков различными формами оздоровления, их занятость в летний период. Делаем упор на профильные лагеря, где можно сочетать изучение предметов на повышенном уровне, спортивную, творческую  направленности. В целом, по итогам 2019 года, в санаториях и стационарных лагерях страны отдохнули более 390 тысяч детей, что составляет около 41 процента от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет. Это самый высокий процент за последние годы. Особо хочется отметить –  важно не только то, что дети оздоравливаются, но и то, что мы обеспечиваем их занятость и содержательный полезный досуг в период каникул, – подчеркнул министр образования Игорь Карпенко. Он пояснил, что высокого охвата разными формами оздоровления удается достичь за счет максимального использования летних месяцев, ведь детские лагеря открываются с первых дней июня, организовывается как минимум пять смен. Практикуются и девятидневные палаточные лагеря, которые неплохо встраиваются в структуру оздоровления. Оценивая увиденное на Пинщине, Игорь Карпенко отметил хорошую материально-техническую базу ДРОЦ «Свитанак», традиции и опыт коллектива, а также, что самое важное, содержательность программ отдыха с точки зрения образования детей.

Итоги летней оздоровительной кампании 2019 года обсудили на семинаре в «Свитанке»
В завершение семинара состоялась церемония награждения победителей республиканского смотра-конкурса на лучший оздоровительный лагерь.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.
Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> На базе КУП «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Свитанак» 15 октября состоялся выездной республиканский семинар-совещание, на котором  подвели...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Белавиа» объяснила, сколько недорогих билетов во время распродажи предлагает на каждом рейсе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика