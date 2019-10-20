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Итоги летней оздоровительной кампании 2019 года обсудили на семинаре в «Свитанке»
21.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В семинаре принимали участие министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк, председатель Пинского райисполкома Игорь Брилевич и его заместитель Дмитрий Полховский, а также представители республиканских органов госуправления, областных исполнительных комитетов, стационарных оздоровительных лагерей.
Так, директор КУП ДРОЦ «Свитанак» Валентина Бегеба поделилась опытом работы учреждения в период летней оздоровительной кампании 2019 года. Валентина Константиновна рассказала, что ежегодно в «Свитанке» оздоравливаются около 6 тысяч детей. В основном, отдых организован для ребят из районов Брестской и Гомельской областей, наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Также в центр на оздоровление приезжают дети из разных городов и регионов России – Санкт-Петербурга, Москвы, Тульской, Брянской, Калужской областей и Алтайского края. Этим летом санаторий также принимал детей из Республики Польша в Международном оздоровительном круглосуточном лагере «Спасатель», организованном Главным управлением по образованию Брестского облисполкома, областным управлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и общественным объединением Добровольных пожарных дружин Брестской области и Республики Польша. В целом в «Свитанке» активно работают над расширением программы оздоровления детей из других государств, ведь их общение с белорусскими сверстниками способствует формированию взаимопонимания и дружбы.
– Наш приоритет – максимальный охват детей и подростков различными формами оздоровления, их занятость в летний период. Делаем упор на профильные лагеря, где можно сочетать изучение предметов на повышенном уровне, спортивную, творческую направленности. В целом, по итогам 2019 года, в санаториях и стационарных лагерях страны отдохнули более 390 тысяч детей, что составляет около 41 процента от общего количества детей в возрасте от 6 до 18 лет. Это самый высокий процент за последние годы. Особо хочется отметить – важно не только то, что дети оздоравливаются, но и то, что мы обеспечиваем их занятость и содержательный полезный досуг в период каникул, – подчеркнул министр образования Игорь Карпенко. Он пояснил, что высокого охвата разными формами оздоровления удается достичь за счет максимального использования летних месяцев, ведь детские лагеря открываются с первых дней июня, организовывается как минимум пять смен. Практикуются и девятидневные палаточные лагеря, которые неплохо встраиваются в структуру оздоровления. Оценивая увиденное на Пинщине, Игорь Карпенко отметил хорошую материально-техническую базу ДРОЦ «Свитанак», традиции и опыт коллектива, а также, что самое важное, содержательность программ отдыха с точки зрения образования детей.
Наталья МИЛЕВСКАЯ.
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