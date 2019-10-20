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Нужны дрова? Обращайтесь в ближайшее лесничество

21.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Нужны дрова? Обращайтесь в ближайшее лесничество
В Пинский лесхоз поступает много звонков с вопросами о том, где можно заготовить дрова для личного пользования. Вот что пояснил по этому поводу заместитель директора ГЛХУ «Пинский лесхоз» Александр СЕЛИВОН:

– Наш лесхоз производит отпуск дров населению для личного пользования в неограниченном количестве. Для покупки дров необходимо обратиться в ближайшее лесничество, где с покупателем заключат договор купли-продажи с обязательным указанием сроков вывозки. После предварительной оплаты на основании договора и документа, подтверждающего оплату, по предварительной договоренности уполномоченное лицо лесничества производит отпуск дров и выписку сопроводительного документа (ТТН-1), который составляется на каждый рейс. Все лесничества лесхоза также оказывают услуги по доставке дров согласно очередности, для чего необходимо заранее обратиться в интересующее вас лесничество. Также в каждом лесничестве есть участки гослесфонда для самозаготовки дров. Для этого необходимо написать заявление и оплатить стоимость дров на выделенном участке и только после этого получить ордер на самозаготовку, который является разрешительным документом на вырубку указанных и оплаченных деревьев. После проведения заготовки работник лесной охраны лесничества проводит освидетельствование места рубки, после чего потребитель на законных основаниях может вывозить древесину.

Напомню, что в случае нарушения лесозаготовителем указанных правил он может заплатить штраф до 50 базовых величин.


Нужны дрова? Обращайтесь в ближайшее лесничество
В состав «Пинского лесхоза» входят 9 лесничеств: Бродницкое, Дружиловичское, Завышанское, Ивановское, Одрижинское — расположенные на территории Ивановского района, а также расположенные на территории Пинского района:

  • Житновичское (тел. 67-15-81, 67-49-66),
  • Кончицкое (тел. 30-65-45),
  • Молотковичское (тел. 38-92-51),
  • Сошненское (тел. 30-46-46).

Инна УРБАНОВИЧ.

 
 
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