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Более 4,6 тыс. кубометров мусора убрали во время акции «Чистый лес»

21.10.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Более 4,6 тыс. кубометров мусора убрали во время акции «Чистый лес»
Фото Марины Лусевич

Более 4,6 тыс. кубометров мусора и захламленности убрали во время республиканской добровольной акции «Чистый лес», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

В кампании по наведению порядка в лесном фонде в нынешнем году приняли участие 42 763 добровольца. Активнее всего акцию поддержали в Гомельской области, где на уборку леса вышли 9 246 человек. Работа была организована на 2 271 объектах. В течение дня волонтеры помогали лесхозам в ликвидации несанкционированных свалок строительных и бытовых отходов, посторонних предметов в лесах, примыкающих к автомобильным и железным дорогам, вокруг населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов. «За сутки было убрано 4 610 кубометров мусора и захламленности, отреставрировано 106 мест отдыха, благоустроены десятки мест захоронений, памятных знаков. Проводилась и посадка лесных культур. Новые насаждения появились на площади 1 115 га — это свыше 1,4 млн деревьев», — отметили в пресс-службе.

Впервые акция «Чистый лес» была проведена в 2010 году, за это время в ней поучаствовали сотни тысяч добровольцев. Акцию активно поддерживают органы государственного управления, местные исполнительные органы власти, государственные, общественные и коммерческие организации, школы, высшие учебные заведения. В нынешнем году мероприятие приурочено к Году малой родины. Особое внимание было уделено подрастающему поколению. Каждый школьник, принявший участие в акции, получил в подарок от лесохозяйственных учреждений символический сувенир. В течение недели в каждой области будут подведены итоги конкурса среди учреждений среднего образования: самые активные школы получат от лесхозов подарочные сертификаты на новогодние деревья.

Ежегодно организациями системы Минлесхоза направляются значительные силы и средства на наведение порядка в лесном фонде. Так, только в 2018 году лесхозами было обустроено 145 мест отдыха, убрано 9,5 тыс. кубометров бытового мусора вдоль автомобильных дорог, садовых товариществ и населенных пунктов, расчищено свыше 750 км квартальных просек. Помимо этого проведены рубки ухода за лесом, уход за лесными культурами.-0-

БЕЛТА

 
 
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Более 4,6 тыс. кубометров мусора и захламленности убрали во время республиканской добровольной акции "Чистый лес", сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
 
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