Лесхозы Гомельской области намерены выращивать больше саженцев для озеленения населенных пунктов

Источник материала: Газета Авангард





Лесхозы Гомельской области планируют увеличить объем выращиваемого посадочного материала для озеленения городов и районов региона. Об этом шла речь сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам генерального директора Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Юрия Липского, в настоящее время в лесхозах области есть 9 постоянных питомников общей площадью 142,7 га. В них выращивают материал как для воспроизводства лесов, так и декоративный посадочный (деревья, кустарники) для озеленения населенных пунктов.

«В лесных питомниках насчитывается 54 вида деревьев общим количеством 25,1 тыс. штук и 92 вида кустарников (40,1 тыс. штук)», — пояснил Юрий Липский. Кроме того, в каждом лесхозе определены деревья для изъятия их из леса. Общее число таких деревьев составляет 32,5 тыс., однако при необходимости оно может быть увеличено, подчеркнул гендиректор.

На совещании горрайисполкомам было предложено заключить с лесхозами долгосрочные договоры на выращивание саженцев для озеленения населенных пунктов с указанием конкретных пород, количества, размеров. «Процесс этот длительный. Например, для выращивания саженца 4-5 категории необходимо 7-10 лет», — пояснил гендиректор. Обсудили на совещании и возможности доращивания в питомниках лесхозов посадочного материала из других источников для обеспечения городов и районов саженцами на ближайшие годы.

Председатель облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул, что весь посадочный материал должен быть надлежащего качества, соответствовать требованиям городской и сельской среды, а также условиям тех микрорайонов новостроек, которые возводятся на намывных землях с низкоплодородным слоем. «Это перспективное направление. Под заявку гор- и райсполкомов лесхозы смогут предоставить достаточное количество материала и тех пород и качественных характеристик, которые необходимы конкретным территориям. Вам необходимо дать свои предложения», — поставил задачу перед руководителями городов и районов губернатор.-0-