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В Мозыре милиция, приехав на семейный скандал, увидела на стене необычное «произведение искусства»
21.10.2019 15:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 17 октября в милицию обратилась жительница Мозыря — и сообщила о семейном скандале между ней и сожителем в квартире дома на бульваре Юности. Но этот выезд стал для милиции нетипичным — подробности
Приехав на конфликт, сотрудники милиции увидели на стене картину… сделанную из частей оружия.
Как пояснил 43-летний мужчина, около 10 лет назад он выкопал арсенал на приусадебном участке возле станции Голевицы Калинковичского района. Из затвора винтовки, штыка, части ударно-спускового механизма (предположительно от винтовки Мосина), ствола винтовки и ручной гранаты Ф-1 с запалом он и соорудил «произведение искусства» — и повесил его на стену. Даже, вспоминает, отпилил часть гранаты — чтобы было удобнее крепить.
Составные части картины забрали на экспертизу.
Милиция проводит проверку.
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Составные части картины забрали на экспертизу.
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