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«Белавиа» объяснила, сколько недорогих билетов во время распродажи предлагает на каждом рейсе

21.10.2019 15:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авиакомпания «Белавиа» с 16 по 17 октября проводила распродажу. Стоимость билетов на все регулярные рейсы составила 20 евро + таксы и сборы за полет туда-обратно и 15 евро + таксы и сборы — в одну сторону. За сутки купили более 60 тысяч мест, а самыми популярными направлениями стали Москва, Тбилиси и Калининград. Во время акции у пассажиров возникло немало вопросов, многие из них задавали на страницах авиакомпании в соцсетях. TUT.BY собрал самые интересные, а в «Белавиа» на них ответили.

На каждый ли рейс есть акционные билеты?

Впервые за историю акций в распродажу с 16 по 17 октября «Белавиа» включила все регулярные направления без исключения. Авиакомпания осуществляет регулярные рейсы в 55 аэропортов 29 стран Европы и Азии, также к акции присоединили регулярный чартер по маршруту из/в Бейрут. И на все эти рейсы были акционные билеты.

Почему во время акции предлагают билеты только на определенные даты?

В этот раз по акционным билетам «Белавиа» можно улететь с 1 ноября по 10 декабря 2019 года, а также с 15 января по 29 февраля 2020 года. Как объясняют в авиакомпании, во время акции предлагают билеты, обращая внимание на коммерческую загрузку всех рейсов. В акцию не включили период с 11 декабря по 15 января, потому что это время высокого спроса: новогодние и рождественские праздники. На рейсы в эти даты уже забронировано около 75% мест.

Какое количество акционных билетов предлагают на каждом рейсе?

В зависимости от загрузки и вместительности самолета предлагалось от 5 до 14 мест на рейс.

Добавляются ли акционные билеты в течение суток распродажи?

Акционные билеты не добавляются в течение суток. Соответственно, если со старта акции пассажир не находит билет по специальной цене на удобные для него даты, то этот билет в последующем не будет добавлен в систему бронирования. Единственный вариант, когда билет снова может появиться на сайте: когда во время покупки пассажир не оплатил билеты по выбранному маршруту. В данной ситуации в течение двух часов места опять поступают в продажу.

Если человек купил акционный билет и ошибся в букве имени, то он по этим билетам полететь уже не сможет?

По правилу авиакомпании «Белавиа», допускается до трех ошибок (неточностей) в написании имени и фамилии, если смысловое значение не меняется. Если речь идет о большем количестве ошибок или искажении смысла, то, к сожалению, билет будет считаться недействительным и его вернуть бесплатно невозможно. Билеты, купленные по акции, переписать на другого человека или вернуть нельзя.

Если человек уже купил билеты на даты, на которые продают билеты и во время акции, то можно ли обменять эти более дорогие билеты на акционные и таким образом сэкономить?

Обменять обычный билет на акционный билет нельзя. Однако пассажир может сдать билет платно и затем выкупить билет по акции.

Возврат билета, купленного на сайте, и денег по нему, возможен по требованию лица, оплатившего перевозку, лишь при наличии заявления на отказ от воздушной перевозки и на возврат денег, заполненного пассажиром (его доверенным лицом или законным представителем). Билеты можно сдать за плату по тарифу, по которому его купили. Информацию о тарифах можно найти на сайте авиакомпании в разделе «правила тарифов».

Если человек меняет паспорт, может ли он купить билеты по старому, а потом поменять данные на те, что в новом паспорте?

Пассажир может купить билет, оформив его на старый паспорт, а затем поменять данные согласно новому документу — но только номер и серию. Фамилию, имя и отчество менять запрещено. Для того, чтобы обновить паспортные данные, пассажиру необходимо обратиться в службу поддержки авиакомпании «Белавиа» по электронной почте support@belavia.by.

 
 
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Во время распродажи «Белавиа» у пассажиров возникло не мало вопросов, многие из них задавали на страницах авиакомпании в соцсетях. TUT.BY собрал самые интересные, а в...
 
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