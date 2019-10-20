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Новый приговор по «делу медиков». Экс-замминистра здравоохранения дали шесть лет лишения свободы

21.10.2019 16:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Советского района Минска приговорил бывшего замминистра здравоохранения Валерия Шевчука к шести годам лишения свободы в условиях усиленного режима. Такое же наказание запрашивал прокурор.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Валерия Шевчука признали виновным по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 1, 2 ст. 209 УК (Мошенничество). Также он не сможет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей в течение пяти лет. Об этом TUT.BY сообщили в суде Советского района столицы.

Напомним, ранее прокурор Сергей Гиргель попросил суд признать Валерия Шевчука виновным в получении взяток и мошенничестве и приговорить к шести годам лишения свободы.

Шевчука задержали 25 февраля 2019 года. Сначала его обвиняли только по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере), но уже во время процесса прокурор предъявил новое обвинение — добавилась ч. 1, 2 ст. 209 УК (Мошенничество).

Бывшего заместителя министра здравоохранения обвиняли в том, что от Ларисы Рубцовой он получил iPhone 5 и кожаный портфель. Сторона обвинения расценила это как мошенничество, ведь Шевчук не собирался никому помогать, а подарки все равно принял. А вот настольный набор из мрамора и две тысячи долларов, по мнению прокурора, это уже взятка. Получив ее, обвиняемый согласовал номенклатуру компании «Стимэнерджи» на фасовку и упаковку лекарственных средств, которая принадлежит мужу Рубцовой.

— Я действительно согласовал номенклатуру, но таких за время своей практики согласовал более 500. Не было ни одного случая отказа, я был заинтересован в производстве лекарственных средств, — пояснял в суде Шевчук.

— Но ведь должны быть хоть какие-то доказательства, помимо слов Рубцовой! — обращал внимание суда обвиняемый.

Лариса Рубцова, глава представительства французской компании, основной взяткодатель не только по делу Валерия Шевчука, но и начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмилы Реутской. Сама Рубцова от уголовной ответственности освобождена, ее в качестве свидетеля несколько дней допрашивали по делу Реутской.

— Без обид, но есть такой диагноз, как старческий маразм. Лариса Леонидовна (свидетель Рубцова. — Прим.TUT.BY) помнит, что было два года назад, но не помнит, что было вчера. Она помнит только те моменты, которые ей выгодны, — обращался к суду Валерий Шевчук.

Шевчук не признавал вину ни по одному из пунктов обвинения. Он утверждал: подаренный iPhone и кожаный портфель — это не мошенничество или взятка, а подарок. Что касается покупки набора мебели за счет другого учредителя коммерческой компании Олега Головача, Шевчук этот эпизод отрицал.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Советского района Минска приговорил бывшего замминистра здравоохранения Валерия Шевчука к шести годам лишения свободы в условиях усиленного режима.
 
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