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В Минске у девушки изъяли почти килограмм наркотиков
21.10.2019 16:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Столичная милиция задержала жительницу Брестской области. При осмотре ее машины и квартиры был изъят почти килограмм марихуаны,
На переднем сидении авто у девушки нашли банку с каким-то растительным веществом, а в сумке — пакет с марихуаной (всего 45 граммов). Уже по месту жительства девушки изъяли две банки объемом 1 и 3 литра, а еще пакет с марихуаной весом более 900 граммов.
Подозреваемая заявила, что по дороге в Минск она нашла большой куст конопли и решила высушить для личного употребления. Сейчас оперативники проверяют, не причастна ли она к сбыту запрещенных веществ.
Известно, что раньше девушку привлекали к административной ответственности за управление машиной в состоянии наркотического опьянения.
Материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки. Действия девушки могут быть квалифицированы по ч.1 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
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По ее словам, она просто по дороге в столицу нашла большой куст конопли и решила высушить для себя лично.
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