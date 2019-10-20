В Минске у девушки изъяли почти килограмм наркотиков

Источник материала: Tut.by

Столичная милиция задержала жительницу Брестской области. При осмотре ее машины и квартиры был изъят почти килограмм марихуаны, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.



Фото: пресс-служба ГУВД Мингорисполкома

На переднем сидении авто у девушки нашли банку с каким-то растительным веществом, а в сумке — пакет с марихуаной (всего 45 граммов). Уже по месту жительства девушки изъяли две банки объемом 1 и 3 литра, а еще пакет с марихуаной весом более 900 граммов.

Подозреваемая заявила, что по дороге в Минск она нашла большой куст конопли и решила высушить для личного употребления. Сейчас оперативники проверяют, не причастна ли она к сбыту запрещенных веществ.

Известно, что раньше девушку привлекали к административной ответственности за управление машиной в состоянии наркотического опьянения.

Материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки. Действия девушки могут быть квалифицированы по ч.1 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.