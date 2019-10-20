«Выпил пива. Можно сказать, был трезвым». Что говорят об отце, который до смерти избил малышку-дочь

Источник материала: Tut.by

В маленьких Модейках, что недалеко от Зельвы, только и говорят о трагедии, произошедшей здесь в одном из домов 18 октября. Там 25-летний Кирилл сильно избил свою четырехлетнюю дочь. Малышка Маргарита умерла в районной больнице в воскресенье вечером.

— Такога ў нас ніколі не было. Што ж гэта такое дзіцё магло нарабіць, што ён вось так яе, — судачат около забора местные жители.

Что известно о семье?

Кирилл в Модейки переехал из Слонимского района вместе со своими двумя дочерьми — четырехлетней Маргаритой и трехлетней Женей. Приехал жить к невесте — 21-летней Веронике. Познакомились молодые люди минувшим летом в Интернете и как-то сразу съехались. Собирались пожениться.

Вероника воспитывает дочь Лизу и трудится соцработником: ухаживает за стариками в местном отделении круглосуточного пребывания для пожилых и инвалидов. Постояльцы о работнице отзываются положительно: спокойная, улыбчивая.





— Ничего плохого про эту семью никогда сказать не мог, — рассказывает сосед Вероники. — Алкоголем не злоупотребляли. Может быть, и могли выпить на какие-то праздники, но пьяными не видел, дома — чисто, двор убран. Вон, посмотрите — игрушки, песочница, стеклопакеты. Дети всегда аккуратные, нормально одетые, летом тут бегали по дороге. Обычные деревенские дети, что еще сказать. Мы ходим через их двор на огород, всегда там все нормально было. Не ругались, много смеялись. Отец с ними чем-то занимался постоянно, не кричал, при нас не бил. Но чужая семья, сами понимаете, в замочную скважину никто не смотрел. А так Кирилл — спокойный, приветливый. Уезжал куда-то на работу, за покупками ездил в Зельву. Вероника его всегда нахваливала, что он стал и о ее Лизе (девочка — одногодка Маргариты) заботиться. Рассказывала, что перед садиком поехал за канцтоварами, всем купил, что там надо в садик.





— Вероника как с работы придет, то сразу по хозяйству что-то делает. Он уедет на несколько дней куда-то «шабашить», потом приедет с пакетами и сумками. Потом снова нет его здесь, — говорит соседка.

Двор дома, где все произошло, и, правда, прибран, в углу — игрушки, рядом — два автомобиля, детская ванночка у дверей. В хате чисто, на полу — ковры, новые двери, стиральная машина, занавески на окнах, цветы на подоконнике.



Дом, где произошла трагедия

Вероника сегодня, в понедельник, ушла на работу. Свою дочь — маленькую Лизу — отвезла к бабушке. Говорит, что домой идти пока не хочется. Вспоминать случившееся не хочет, отводит глаза, плачет.

— Мне сейчас очень плохо. Я не понимаю, как все произошло. Ничего не говорило о том, что он так может поступить. Я не знаю, как к этому относиться.



Вероника

В день, когда произошла трагедия, семья поехала к маме Вероники Светлане, чтобы помочь той с ремонтом дома и вместе пообедать. Женщина живет в деревне Савичи, в двух километрах от Мадеек.

— Кирилл днем, часа в три, выпил бутылку пива. Можно сказать, был трезвым, — вспоминает Вероника.

— Да, нормально все было. И он был нормальным. Вон даже мне помогал откосы делать, — говорит Светлана.



Светлана, мама Вероники

Семья, побывав в Савичах, вечером вернулась домой.

— Я была на кухне, он с Маргаритой в комнате. Что там произошло — я не знаю, — говорит Вероника.

Известно, что мать Жени и Маргариты лишена родительских прав, а детей уже один раз изымали из той семьи, так как они находились в социально опасном положении, но потом сестер отдали под опеку Кириллу.

— Я не знаю, почему детей тогда изъяли, — говорит Вероника, — не интересовалась. Мы просто жили, понимаете. Я нормально относилась к девочкам. И он — тоже. Ну, конечно, мог по попе дать, но не сильно, или прикрикнуть, но, чтобы так — такого не было.

— Жена его бывшая, говорят, куролесила, пьянки-гулянки. Вот ему их и отдали. Он же говорил, что все, что надо исправил, и теперь дети с ним. Вроде бы матери его или сестре предлагали детей забрать, но отдали отцу. И вот как вышло, — говорит соседка семьи.

Что известно о трагедии?

По данным следствия, все произошло около 20.00. Кирилл избил ребенка за то, что девочка его ослушалась. Мужчина стал трясти Маргариту, наносить удары руками и ногами, бросал ее, после чего она потеряла сознание. Испугавшись, мужчина вызвал скорую помощь, до приезда медиков сам пытался ее реанимировать. Девочку увезли в реанимацию, однако вечером 20 октября она умерла, так и не придя в сознание.



Фото: СК

— Когда приехала скорая помощь, ребенок уже был в состоянии клинической смерти, — рассказал «Гродненской правде» главный врач Зельвенской центральной районной больницы Валерий Климович. — Проведя реанимационные мероприятия, врачи запустили сердце, но девочка не дышала, подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Двое суток аппарат поддерживал в ней жизнь. В воскресенье сердце снова остановилось, спасти ребенка не удалось. Отец и его сожительница состоянием девочки не интересовались.

Кирилла задержали. Заведено уголовное дело по части второй статьи «Покушение на убийство заведомо малолетнего лица».



Фото: СК

Что говорит опека?

— Дети к нам прибыли недавно из другого района. Фактически мы их увидели недавно. Что касается проверки условий проживания, то мы посещали данное домовладение раньше, так как там проживала женщина с ребенком. Тогда мы смотрели на то, есть ли у них топливо на зиму, на состояние ребенка и бытовые условия. Никаких нареканий или проблем там не было. Женщина работает, условия хорошие. Следственные органы дадут оценку, делали ли мы все правильно, — рассказывает заместитель председателя Зельвенского райисполкома Сергей Лойко.



Сергей Лойко

Маленькая Женя сейчас в социально-педагогическом приюте в Зельве. СК сообщил о том, что «на теле ребенка также обнаружены телесные повреждения».

— Я посещал девочку и слежу за ее судьбой. С ней все в порядке она здорова, хорошо кушает. Она признана находящейся без попечения родителей, — сообщил Сергей Лойко.

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