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В Ливане идут протесты. МИД просит белорусов в этой стране сообщить консульству, где они находятся
21.10.2019 17:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МИД рекомендует гражданам Беларуси при планировании поездок учитывать акции протеста в Ливане. Они привели к беспорядкам и нарушению транспортного сообщения в Бейруте,
Граждан, которые уже находятся на территории Ливана, убедительно просят сообщить о своем местонахождении в консульскую службу посольства Беларуси в Сирии по телефонам: +963116118097 и +963116118098.
В МИДе сообщают, что по вопросам вылета в Беларусь целесообразно заблаговременно связываться с представительствами авиакомпаний. Телефон представительства «Белавиа» в Бейруте: +9613908412.
Напомним, протесты в Ливане начались вечером 17 октября. Люди выступают против налоговой политики правительства, например, решения ввести налог на звонки в приложении WhatsApp и других мессенджерах в размере шести долларов в месяц. Чуть позже власти это решение отменили, однако протесты не прекратились, пишет
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Протесты в Ливане начались вечером 17 октября. Люди выступают против налоговой политики правительства, например, решения ввести налог на звонки в приложении WhatsApp.
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