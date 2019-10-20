В Ливане идут протесты. МИД просит белорусов в этой стране сообщить консульству, где они находятся

Источник материала: Tut.by

МИД рекомендует гражданам Беларуси при планировании поездок учитывать акции протеста в Ливане. Они привели к беспорядкам и нарушению транспортного сообщения в Бейруте, сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Граждан, которые уже находятся на территории Ливана, убедительно просят сообщить о своем местонахождении в консульскую службу посольства Беларуси в Сирии по телефонам: +963116118097 и +963116118098.

В МИДе сообщают, что по вопросам вылета в Беларусь целесообразно заблаговременно связываться с представительствами авиакомпаний. Телефон представительства «Белавиа» в Бейруте: +9613908412.

Напомним, протесты в Ливане начались вечером 17 октября. Люди выступают против налоговой политики правительства, например, решения ввести налог на звонки в приложении WhatsApp и других мессенджерах в размере шести долларов в месяц. Чуть позже власти это решение отменили, однако протесты не прекратились, пишет Русская служба BBC . Как сообщает издание со ссылкой на корреспондентов Франс пресс, центр Бейрута сейчас похож на зону боевых действий: улицы завалены битым стеклом, опрокинутыми мусорными корзинами и остатками сгоревших шин. Банки и многие рестораны и магазины закрыты.