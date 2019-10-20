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В Ливане идут протесты. МИД просит белорусов в этой стране сообщить консульству, где они находятся

21.10.2019 17:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МИД рекомендует гражданам Беларуси при планировании поездок учитывать акции протеста в Ливане. Они привели к беспорядкам и нарушению транспортного сообщения в Бейруте, сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Граждан, которые уже находятся на территории Ливана, убедительно просят сообщить о своем местонахождении в консульскую службу посольства Беларуси в Сирии по телефонам: +963116118097 и +963116118098.

В МИДе сообщают, что по вопросам вылета в Беларусь целесообразно заблаговременно связываться с представительствами авиакомпаний. Телефон представительства «Белавиа» в Бейруте: +9613908412.

Напомним, протесты в Ливане начались вечером 17 октября. Люди выступают против налоговой политики правительства, например, решения ввести налог на звонки в приложении WhatsApp и других мессенджерах в размере шести долларов в месяц. Чуть позже власти это решение отменили, однако протесты не прекратились, пишет Русская служба BBC. Как сообщает издание со ссылкой на корреспондентов Франс пресс, центр Бейрута сейчас похож на зону боевых действий: улицы завалены битым стеклом, опрокинутыми мусорными корзинами и остатками сгоревших шин. Банки и многие рестораны и магазины закрыты.

 
 
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Протесты в Ливане начались вечером 17 октября. Люди выступают против налоговой политики правительства, например, решения ввести налог на звонки в приложении WhatsApp.
 
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