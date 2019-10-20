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В Гомеле нашли пропавшего в августе без вести мужчину - убитым и в карьере
21.10.2019 17:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле 38-летнего мужчину, без вести пропавшего в августе нынешнего года, нашли убитым. Обвиняют его брата,
В конце августа без вести пропал неработающий житель Гомеля. Некоторые признаки косвенно указывали на убийство. На причастность к возможному преступлению решили проверить родного брата мужчины — и подозрения подтвердились.
42-летний брат пропавшего был задержан и признался в убийстве. По версии следствия, преступление произошло в квартире братье: в ходе возникшего конфликта обвиняемый задушил потерпевшего. Спустя некоторое время он спрятал тело в заполненном водой карьере недалеко от дома.
Осмотрев карьер, следователи обнаружили в нем два одеяла, в которых, по словам обвиняемого, он переносил тело.
Мужчине предъявлено обвинение в убийстве.
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В убийстве обвиняют его брата.
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