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В Гомеле нашли пропавшего в августе без вести мужчину - убитым и в карьере

21.10.2019 17:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле 38-летнего мужчину, без вести пропавшего в августе нынешнего года, нашли убитым. Обвиняют его брата, сообщает СК.


В конце августа без вести пропал неработающий житель Гомеля. Некоторые признаки косвенно указывали на убийство. На причастность к возможному преступлению решили проверить родного брата мужчины — и подозрения подтвердились.


42-летний брат пропавшего был задержан и признался в убийстве. По версии следствия, преступление произошло в квартире братье: в ходе возникшего конфликта обвиняемый задушил потерпевшего. Спустя некоторое время он спрятал тело в заполненном водой карьере недалеко от дома.

Осмотрев карьер, следователи обнаружили в нем два одеяла, в которых, по словам обвиняемого, он переносил тело.


Мужчине предъявлено обвинение в убийстве.

 
Теги: Гомель
 
 
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