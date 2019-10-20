В Гомеле нашли пропавшего в августе без вести мужчину - убитым и в карьере

Источник материала: Tut.by

В Гомеле 38-летнего мужчину, без вести пропавшего в августе нынешнего года, нашли убитым. Обвиняют его брата, сообщает СК.





В конце августа без вести пропал неработающий житель Гомеля. Некоторые признаки косвенно указывали на убийство. На причастность к возможному преступлению решили проверить родного брата мужчины — и подозрения подтвердились.





42-летний брат пропавшего был задержан и признался в убийстве. По версии следствия, преступление произошло в квартире братье: в ходе возникшего конфликта обвиняемый задушил потерпевшего. Спустя некоторое время он спрятал тело в заполненном водой карьере недалеко от дома.

Осмотрев карьер, следователи обнаружили в нем два одеяла, в которых, по словам обвиняемого, он переносил тело.





Мужчине предъявлено обвинение в убийстве.