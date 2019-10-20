Акция «ЧИСТЫЙ ЛЕС» на Борисовщине

Источник материала: Единство

Ее цель — привлечь внимание общественности к необходимости бережного отношения к лесу, наведению порядка в лесном фонде и вдоль дорог, благоустройству лесов.

Акция была приурочена к Году малой родины.

Не остались в стороне и работники ГОЛХУ «Борисовский опытный лесхоз», специалисты Борисовской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, учащиеся и педагоги ГУО «Учебно-педагогический комплекс ясли сад-средняя школа № 24 г. Борисова». Объединенными усилиями, одев перчатки и вооружившись граблями и мешками для мусора, участники навели порядок в лесополосе вдоль дороги Н 8101 «Борисов — Новая Метча» от д. Большая Ухолода до СШ № 24.

Как результат, прилегающий лес избавился от различного мусора, наполнившего тракторный прицеп.

Спасибо всем участникам мероприятия!

Евгений АЛПАТОВ, фото автора