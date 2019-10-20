Почти 4,9 млн. белорусов уже приняли участие в переписи

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"На 9.00 20 октября в республике приняли участие в переписи населения 4884,3 тыс. человек", - отметили в Белстате.

Больше всего переписавшихся в Минске - 1021,1 тыс. человек. В Минской области - 912,2 тыс., Брестской - 693,6 тыс., Гомельской - 686,7 тыс., Гродненской - 558,8 тыс., Витебской - 552,8 тыс., Могилевской - 459,1 тыс.

Перепись населения выходит на финишную прямую. 18 октября завершился этап онлайн-переписи, возможность самостоятельно заполнить опросники в интернете использовали около 2 млн 24 тыс. человек. Сейчас сверяются адреса, по которым необходимо будет пройти переписчикам. Этот этап начнется с 21 октября.

Принять участие в переписи по-прежнему можно на стационарных участках. По всей стране работает около 650 пунктов.

Собранная во время третьей переписи населения Беларуси информация - своеобразный срез и фактическая демографическая картина страны. Она может послужить для корректировки дорожных карт масштабных госпрограмм, социальных и инфраструктурных проектов как в целом по стране, так и в отдельных регионах, отдельно взятых населенных пунктах.

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