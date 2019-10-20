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Кража на «умной остановке». Милиция нашла парней, которые могут быть причастны
21.10.2019 18:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске установили личности парней, которые могут быть причастны к похищению вещей. Речь идет о том самом случае, когда уснувшего на «умной остановке» мужчину
Столичная милиция искала юношей, которых 4 октября сняли камеры «умной остановки», что на Немиге. Их
Информацию о местонахождении молодых людей на линию 102 сообщил минчанин. Их задержал ОМОН. Сейчас идет проверка, действиям парней дадут правовую оценку.
Из кармана уснувшего на остановке мужчины пропали мобильный телефон и кошелек. Подозревают, что один из незнакомцев снял с руки спящего кварцевые часы. Общий ущерб от хищения милиция оценивала в 730 рублей.
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Речьо том самом случае, когда уснувшего на «умной остановке» мужчину дважды обокрали.
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