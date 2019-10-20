Кража на «умной остановке». Милиция нашла парней, которые могут быть причастны

Источник материала: Tut.by

В Минске установили личности парней, которые могут быть причастны к похищению вещей. Речь идет о том самом случае, когда уснувшего на «умной остановке» мужчину дважды обокрали .

Столичная милиция искала юношей, которых 4 октября сняли камеры «умной остановки», что на Немиге. Их нашли , сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Информацию о местонахождении молодых людей на линию 102 сообщил минчанин. Их задержал ОМОН. Сейчас идет проверка, действиям парней дадут правовую оценку.

Из кармана уснувшего на остановке мужчины пропали мобильный телефон и кошелек. Подозревают, что один из незнакомцев снял с руки спящего кварцевые часы. Общий ущерб от хищения милиция оценивала в 730 рублей.