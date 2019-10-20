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Берегись тумана! На ночь и утро вторника объявлен оранжевый уровень опасности

21.10.2019 19:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На ночь и утро вторника объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.


Фото: Reuters

«В ночные и утренние часы 22 октября на большей части территории страны и в Минске ожидается туман с ухудшением видимости до 100−500 метров», — предупреждают синоптики.

Температура воздуха 22 октября минимальная ночью +5…11°С, максимальная днем составит от +14°С по северу до +22°С по югу страны.

Напомним, синоптики прогнозируют, что теплая погода сохранится до конца недели. Меняться она начнет в воскресенье.

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Теги: Минск
 
 
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В ночные и утренние часы 22 октября на большей части территории страны и в Минске ожидается туман с ухудшением видимости до 100−500 метров.
 
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