ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске ищут мужчину, который не вернулся с работы. Он пропал вместе со своим автомобилем

21.10.2019 22:23 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

57-летний житель Минска утром 18 октября должен был вернуться с работы домой, но перестал выходить на связь. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».


Александр Леонидович Войтик проживает по адресу: г. Минск, ул. Брикета, д. 1.

18 октября утром мужчина должен был вернуться с работы домой, однако около 09.00 перестал выходить на связь с родными. До настоящего времени о местонахождении пропавшего и автомобиле, на котором пропавший уехал, ничего не известно.

Приметы: рост 175−180 см, худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, волосы темные.

Был одет: брюки и пиджак темного цвета, белая рубашка, галстук.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем человеке, просьба сообщить по номерам телефонов ПСО «Ангел»: 7733 (для всех мобильных операторов), +375 33 666-68-56, +375 33 666-60-33 либо 102.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
57-летний житель Минска утром 18 октября должен был вернуться с работы домой, но перестал выходить на связь.
 
Новости дня
Новости общества
 
Более трети введенного в эксплуатацию в 2019 году жилья в Беларуси построили для нуждающихся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • calvin klein нижнее белье мужское оригинал вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика