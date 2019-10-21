В Минске ищут мужчину, который не вернулся с работы. Он пропал вместе со своим автомобилем

Источник материала: Tut.by

57-летний житель Минска утром 18 октября должен был вернуться с работы домой, но перестал выходить на связь. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Ангел».





Александр Леонидович Войтик проживает по адресу: г. Минск, ул. Брикета, д. 1.

18 октября утром мужчина должен был вернуться с работы домой, однако около 09.00 перестал выходить на связь с родными. До настоящего времени о местонахождении пропавшего и автомобиле, на котором пропавший уехал, ничего не известно.

Приметы: рост 175−180 см, худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, волосы темные.

Был одет: брюки и пиджак темного цвета, белая рубашка, галстук.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем человеке, просьба сообщить по номерам телефонов ПСО «Ангел»: 7733 (для всех мобильных операторов), +375 33 666-68-56, +375 33 666-60-33 либо 102.