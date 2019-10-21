Что будет с экономикой в ближайшие годы? Известный экономист ответил на вопросы. ВЕЧЕРНИЙ ВЫПУСК «СН» 21.10.2019

Источник материала: Сильные новости (Гомель)

Ежедневно, за исключением выходных, на YouTube-канале, сайте и официальных группах в соцсетях «Сильных новостей» выходят вечерние информационные выпуски. Важные и актуальные новости города, области и страны в целом — смотрите у нас.

«Сильные новости» анонсируют грандиозное событие — первую открытую премию Гомеля «ДАВЕР».

На этих выходных гомельчане посетившие интерактивную дискуссию «Устойчивость или развитие экономики?» получили возможность пообщаться с экспертом, известным белорусским экономистом Сергеем Чалым. Он рассказал каким путём сейчас двигается экономика страны, чего ждать нам в будущем, рассказал куда лучше всего вкладывать свои деньги чтобы не разочароваться и о многом другом, подробнее смотрите в этом выпуске.